Kiedy gra Iga Świątek US Open Świątek - Ostapenko O której godzinie gra Iga Świątek mecz dzisiaj 4. runda

Jelena Ostapenko naprawdę powiedziała to o Idze Świątek! Pewna siebie przed meczem w US Open?

Iga Świątek dzisiaj zagra kolejny mecz w 4. rundzie US Open, a jej rywalką będzie Jelena Ostapenko. Mecz Iga Świątek - Jelena Ostapenko zostanie rozegrany w nocy z niedzieli na poniedziałek ok. godziny 3-4 nad ranem polskiego czasu. O godzinie 1 na otwarcie sesji wieczornej na Arthur Ashe Stadium zacznie się mecz Novak Djoković - Borna Gojo. Po zakończeniu tego spotkania na kort wyjdą Polka i Łotyszka. Poniżej więcej informacji.

Iga Świątek zdążyła już się boleśnie przekonać, jak groźną i niewygodną rywalką potrafi być Łotyszka. Polka przegrała z nią wszystkie trzy mecze. To Ostapenko była ostatnią tenisistką, która pokonała Świątek przed jej niesamowitą serią 37 zwycięstw rok temu. Zrobiła to w Dubaju, wygrywając z będącą wtedy już w dobrej formie Igą 4:6, 6:1, 7:6. Wcześniej Ostapenko ograła Świątek w 2021 r. w Indian Wells (6:4, 6:3) i w 2019 r. w Birmingham (6:0, 6:2).

Mecz Iga Świątek - Jeleną Ostapenko w 4. rundzie US Open to starcie dwóch mistrzyń Roland Garros. Łotysza wygrała Szlema w Paryżu w 2017 r., a Polka w latach 2020, 2022 i 2023. Potężna Łotyszka to zawodniczka niezwykle chimeryczna. Potrafi wyjść na kort i psuć wszystko, przegrywając sromotnie. Ale kiedy ma dobry dzień i trafia w kort, jej niszczycielska siła jest groźna dla każdej rywalki.

- Po prostu zagram swój tenis i postaram się skupić jeszcze bardziej na sobie - powiedziała Jelena Ostapenko pytana o mecz z Igą Świątek w 4. rundzie US Open. - To na pewno będzie ciężki mecz, ale z drugiej strony, nie mam nic do stracenia. Jestem już w czwartej rundzie, a to już wspaniałe osiągnięcie, zwłaszcza, że to końcówka sezonu. Dlatego po prostu spróbuję zagrać swój najlepszy tenis. Ona jest teraz całkiem regularna, wygrywa dużo meczów, ale też nie jest łatwo być numerem jeden, bo wszyscy chcą cię pokonać. Prawdopodobnie właśnie to wykorzystam. Z pewnością łatwiej jest grać, kiedy nie jesteś faworytką. W poprzednich trzech meczach to mi dawano większe szanse, a wtedy zawsze jest większa presja. Teraz zagram z większą swobodą i będę się cieszyła tym spotkaniem - dodała Ostapenko.

Potężna zbudowana Jelena Ostapenko to zawodniczka niezwykle chimeryczna. Potrafi wyjść na kort i psuć wszystko, przegrywając sromotnie. Ale kiedy ma dobry dzień i trafia w kort, jej niszczycielska siła jest groźna dla każdej rywalki. - Przez ostatnie dwa lata nauczyłam się dużo, jak grać na szybkich kortach przeciwko mocno uderzającym rywalkom - powiedziała teraz Iga Świątek pytana o mecz z Ostapenko. - Z Jeleną jest trochę tak, że jednego dnia może zagrać perfekcyjny mecz i trafiać wszystko w kort, mimo, że naprawdę dużo ryzykuje, a innego dnia jest inaczej, więc nigdy nie wiadomo, czego się spodziewać. W pewnym sensie akceptuję to, że te wszystkie zawodniczki grają swój najlepszy tenis przeciwko mnie, doświadczyłam już tego kila razy. Przeciwko niej nie gra się łatwo. Ostatnio rozegrałyśmy zacięty mecz w Dubaju. Jestem coraz bliżej, żeby ją pokonać, więc zobaczymy - dodała Iga.

Mecz Iga Świątek - Jelena Ostapenko w 4. rundzie US Open zostanie rozegrany w nocy z niedzieli na poniedziałek 3/4 września. Początek meczu Świątek - Ostapenko ok. godziny 3-4 nad ranem polskiego czasu (drugi mecz od godz. 1 po meczu Djoković - Gojo). Transmisje TV z US Open 2023 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

🎾 4th round tomorrow in night session #usopen 🎾 4. runda jutro, w PL drugi mecz od 1 w nocy @usopen pic.twitter.com/vFWp8RATDh— Iga Świątek (@iga_swiatek) September 2, 2023