Kiedy gra Iga Świątek WTA Doha 2024 Losowanie, Drabinka Z kim gra Iga Świątek pierwszy mecz?

Iga Świątek zaczyna walkę w turnieju WTA w Dausze. Losowanie drabinki w piątek 9 lutego o godzinie 16.30 polskiego czasu. Rok temu Iga Świątek zareagowała na niepowodzenie w Australian Open najlepiej jak mogła. W porywającym stylu wygrała turniej WTA w Dausze, tracąc w całej imprezie zaledwie... 5 gemów i zgarniając drugiego złotego sokoła - nagrodę dla triumfatorki. Jeżeli znów podbije Katar, po raz pierwszy w karierze wygra ten sam turniej w trzech kolejnych latach.

Kiedy gra Iga Świątek WTA Doha DRABINKA Losowanie Z kim gra Iga Świątek

Iga Świątek w poniedziałek zacznie już 90. tydzień panowania jako numer 1, ale jej przewaga nad Białorusinką po Australian Open zmalała do 865 pkt. Białorusinka jednak w Katarze nie zagrozi naszej gwieździe. Tak jak rok temu nie zagra w tym turnieju, bo postawiła na dłuższy odpoczynek po triumfie w Melbourne. Tym razem w Dausze wywalczyć można dwa razy więcej niż rok temu. Po reformie rozgrywek WTA oba prestiżowe lutowe turnieje w Zatoce Perskiej - w Katarze i rozpoczynający się zaraz potem w Dubaju - będą imprezami WTA 1000 (do tej pory co rok zamieniały się rangą - raz jeden był WTA 1000 a drugi WTA 500, raz odwrotnie).

Kiedy Iga Świątek gra pierwszy mecz WTA Doha 2024

Przed rokiem Iga Świątek w Dausze pokazała niesamowitą moc. Tracąc w całym turnieju zaledwie 5 gemów, pobiła rekord należący od 1981 r. do legendarnej Chris Evert. Warunki w Katarze są specyficzne. Jak na nawierzchnię twardą korty są stosunkowo wolne, co pasuje Świątek. Do tego rok temu wiał tam silny wiatr, a w tak wymagającej aurze Polka zawsze zyskuje dodatkową przewagę nad rywalkami. - Tak jak w zeszłym roku chcę teraz skupić się na ciężkiej pracy. Wtedy się zresetowałam i kolejne turnieje zagrałam dobrze - mówiła Świątek po rozczarowującym występie w Australian Open, z którego odpadła już w 3. rundzie.

Turniej WTA Doha 2024 rozpocznie się w niedzielę 11 lutego. Wtedy zostaną rozegrane pierwsze mecze, ale Iga Świątek zacznie w 2. rundzie, więc pierwszy mecz zagra pewnie we wtorek lub w środę

WTA Doha PREMIE Nagrody pieniężne

Rok temu turniej w Katarze był imprezą rangi WTA 500, a Iga Świątek za zwycięstwo zarobiła 120,1 tys. dolarów. Teraz to zawody WTA 1000, a pula nagród urosła prawie czterokrotnie. Mistrzynie obu lutowych turniejów - w Dausze i Dubaju - dostaną po 532 tysiące dolarów.

Najbliższe starty Świątek

11 lutego - WTA 1000 Doha

18 lutego - WTA 1000 Dubaj

6 marca - WTA 1000 Indian Wells

19 marca - WTA 1000 Miami Open