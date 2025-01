Iga Świątek jest już w ćwierćfinale Australian Open, do którego awansowała po zwycięstwie 6:0, 6:1 nad Evą Lys. Reprezentantka Niemiec sprawiła sensację dochodząc tak daleko w turnieju w Melbourne, ale Polka była wyraźnie lepsza. Iga Świątek jest już zatem blisko powtórzenia wyniku z 2022 r., gdy doszła w Australian Open do półfinału. A z turnieju odpadła dzisiaj Jelena Rybakina, która była w tej samej połówce drabinki co nasza tenisistka.

Kiedy Iga Świątek gra w ćwierćfinale Australian Open Z kim mecz w 1/4 finału

Iga Świątek rywalkę w 1/4 finału Australian Open poznała po zakończeniu meczu Emma Navarro - Daria Kasatkina. Amerykanka pokonała Rosjankę 6:4, 5:7, 7:5. Iga Świątek i Emma Navarro grały ze sobą raz, ale bardzo dawno temu, gdy panie miały po 17 lat. W 2018 r. Polka wygrała w Charleston 6:0, 6:2. - W mojej karierze było tylko kilka meczów, w których zostałam dosłownie zdmuchnięta z kortu i to było jedno z tych spotkań - wspomina to spotkanie Emma Navarro. - Pomyślałam wtedy, że ta dziewczyna jest całkiem dobra. Teraz będą już inne okoliczności, bo ja też jestem całkiem dobra i gotowa na to wyzwanie.

Emma Navarro zajmuje 8. miejsce w rankingu. Ma za sobą znakomity sezon, w którym do końca walczyła o awans do WTA Finals. Pokonała m.in. Arynę Sabalenkę (w Indian Wells). Ma niespełna 24 lata, pochodzi z bardzo bogatej rodziny. Majątek jej ojca wyceniany jest na 1,5 mld dolarów.

O której gra Iga Świątek z Emmą Navarro? Gdzie oglądać ćwierćfinał Australian Open?

Iga Świątek rok temu odpadła w Melbourne już w 3. rundzie. Poprawiła ten wynik i widać, że jest w świetnej formie, choć oczywiście nie trafiła jeszcze na rywalkę, która byłaby w stanie wywrzeć na niej większą presję.

– Rok temu byłam tutaj spięta, przez co nie poruszałam się dobrze. Do tego doszły problemy fizyczne, którymi się martwiłam. Teraz czuję się bardziej świeża, mam wrażenie, że wszystko jest w najlepszym porządku i mogę skupić się tylko na grze – porównywała Iga, chwaląc również współpracę z trenerem Wimem Fissettem. – Wim jest wspaniały. To dobry człowiek i cały czas mnie wspiera. Powiedziałam mu na początku naszej współpracy, że nie będzie miał ze mną łatwo, ale wydaje się na to gotowy. Ma doświadczenie, pracował z wieloma zawodniczkami, które miały różne osobowości.

Iga Świątek - Emma Navarro O której godzinie? Kiedy ćwierćfinał Australian Open

Mecz Iga Świątek - Emma Navarro w ćwierćfinale Australian Open zostanie rozegrany w środę 22 stycznia 2025. Początek meczu Świątek - Navarro nie przed godziną 3 rano polskiego czasu (drugi mecz od godz. 1.30 po spotkaniu Keys - Switolina). Transmisje TV z Australian Open 2025 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na platformie MAX.

