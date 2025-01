Wojciech Fibak szczerze ocenił Donalda Trumpa. Mocne słowa o prezydencie USA, to stanowisko nie pozostawia żadnych wątpliwości

- Są takie dwie strony Donalda Trumpa. Z jednej strony sympatyczny, miły, uśmiechnięty A z drugiej nie przebiera w słowach. - rozpoczął opisywanie 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Wojciech Fibak w rozmowie z "Radiem ESKA"

Ceremonia zaprzysiężenia Donalda Trumpa na Kapitolu naturalnie zwróciła oczy całego świata, a w stolicy Stanów Zjednoczonych nie brakowało ważnych postaci, w tym również osób związanych ze światem sportu - od Connora McGregora (legendarnego zawodnika MMA), po Danę White'a - szefa organizacji UFC i bliskiego współpracownika Trumpa.

- Wszystko jest dobrze z Donalem Trumpem do czasu, gdy on akceptuje poglądy innych. Kiedy natomiast następują jakieś różnice, no to często bywa zbyt twardy, przekracza pewną granicę. Na pewno trzeba nie mieć go za wroga, wielu się o tym przekonało - dodał były tenisistka w rozmowie z "ESKĄ"