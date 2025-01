Szczęsny ma na koncie trzy występy w barwach "Blaugrany" – dwa w Superpucharze oraz w Pucharze Króla. Jutro czeka "Barcę" konfrontacja z Benfiką w Lizbonie. Na dzisiejszej konferencji Flick został zapytany o obsadę bramki w tym meczu. Odpowiedzi wprost nie udzielił, za to obsypał polskiego bramkarza komplementami.

- To jeden z najlepszych transferów, jakie zrobiliśmy - powiedział niemiecki szkoleniowiec. - Nie tylko z perspektywy jego sposobu gry, ale również ze względu na to, jakie daje wsparcie dla reszty zespołu. Wspaniale jest widzieć sposób, w jaki pokazuje swoje doświadczenie młodym zawodnikom – dodał.

Przypomnijmy, że 84-krotny reprezentant Polski dołączył do Barcelony, gdyż długiej rehabilitacji po kontuzji wymaga Marc-Andre ter Stegen. Szczęsny związał się z "Barcą" kontraktem do końca tego sezonu. Jutro ma szansę występu w meczu Ligi Mistrzów, o czym było głośno w hiszpańskich mediach. - Peña Liga, Szczesny Champions – napisał na platformie X dziennikarz Victor Navarro, sugerując, że Pena będzie bronił w La Liga, a Polak w Lidze Mistrzów. Szczęsny musiał pauzować w meczu Pucharu Króla przeciwko Realowi Betis, po tym jak obejrzał czerwoną kartkę w spotkaniu z Realem Madryt w finale Superpucharu. Jutro będzie do dyspozycji Flicka. - Podoba mi się to, co pokazuje na boisku, ale decyzję podejmiemy jutro – powiedział na konferencji trener Barcelony, chwaląc Szczęsnego za występy w Superpucharze. "Duma Katalonii" zajmuje drugie miejsce w tabeli Ligi Mistrzów i praktycznie jest już pewna bezpośredniego awansu do 1/8 finału. Benfica zajmuje 15. miejsce i wszystko wskazuje na to, że zagra w 1/16 finału rozgrywek. Mecz na Estadio da Luz rozpocznie się o godzinie 21.00.

