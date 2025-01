Iga Świątek - Eva Lys RELACJA NA ŻYWO WYNIK meczu LIVE Australian Open-2025

Wielka rywalka Igi Świątek odpadła z Australian Open. To one zostały jej na drodze do wielkiego finału

Na żywo Iga Świątek - Eva Lys 30-15 Minimalnie niecelny bekhend Niemki 15-15 Niecelny forhend Polki 15-0 Świetny return Igi 1:0 Gem Świątek. Na koniec znakomity forhend Igi, trafiła mocno w boczną linię z zabójczą rotacją. Niespodziewane problemy w gemie otwarcia, ale sytuacja opanowana Przewaga - Świątek. Bardzo niecelny bekhend Lys 40-40 Minimalnie niecelny bekhend Lys. Próbowała zagrać wzdłuż linii 30-40 Dobry serwis Igi 15-40 Znów błąd Świątek, niecelny forhend. Są już breakpointy 15-30 Po dobrym returnie Niemki Polka odegrała w aut 15-15 Dobry mocny serwis Igi 0-15 Iga zaczęła od błędu GRAMY! Serwuje Iga Świątek Trwa już rozgrzewka Iga Świątek i Eva Lys właśnie pojawiły się na korcie Polka i Niemka czekają już w korytarzu Iga Świątek po raz pierwszy w tym turnieju zagra w sesji wieczornej. Warunki wtedy są nieco inne - wolniejsze Dzisiaj w Melbourne bardzo gorąco. Ponad 30 stopni Jeżeli Iga Świątek pokona Evę Lys, to w ćwierćfinale zagra z lepszą w meczu Eva Navarro - Daria Kasatkina Dzisiaj z Australian Open odpadła Jelena Rybakina. Przegrała 3:6, 6:1, 3:6 Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Eva Lys w 4. rundzie Australian Open. Początek spotkania o godzinie 9 polskiego czasu

Iga Świątek gra z Evą Lys w 4. rundzie Australian Open, do której awansowała, pokonując 6:1, 6:0 Brytyjkę Emme Raducanu. – Na korcie czułam się bardzo pewnie. Miałam wrażenie, że piłki mnie słuchają. Dlatego rozluźniłam się i grałam tak, jak chciałam – dzieliła się wrażeniami Iga Świątek po kapitalnym występie. Rok temu odpadła w Melbourne już w 3. rundzie. Poprawiła ten wynik i widać, że jest w świetnej formie, choć oczywiście nie trafiła jeszcze na rywalkę, która byłaby w stanie wywrzeć na niej większą presję.

Eva Lys, rywalka Igi Świątek w 4. rundzie AO, sprawiła sensację, dochodząc w Melbourne tak daleko. Reprezentuje Niemcy, ale jej cała rodzina jest z Ukrainy, gra z przyczepioną do czapki wstążką w ukraińskich barwach, podobną do tej, z którą grała Iga Świątek. Eva Lys odpadła w ostatniej rundzie kwalifikacji, ale wskoczyła do głównej drabinki jako „szczęśliwa przegrana”. Potem wykorzystała też szczęśliwe losowanie, pokonując trzy rywalki spoza Top-60 rankingu. Jej ojciec to były tenisista, reprezentował Ukrainę w Pucharze Davisa, a następnie został trenerem w Hamburgu. Lys po napaści Rosji na Ukrainę często zabierała głos na temat wojny, krytykując zachowanie rosyjskich tenisistów. Po meczu ze Świątek (6:1, 6:1 dla Polki w 2022 r.) dziękowała jej za udzielane Ukraińcom wsparcie. Eva Lys ma 165 cm wzrostu. Mimo skromnych warunków imponuje siłą ognia, ale pod presją popełnia dużo błędów. – Iga jest niesamowita i cieszę się, że z nią zagram. Pamiętam, że w naszym meczu grała naprawdę intensywnie. Ale myślę, że zawsze masz szansę, nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Postaram się podtrzymać passę i bawić się grą – powiedziała Lys.