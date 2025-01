Odniosła wielki sukces na igrzyskach! O tym, co ją spotkało nie wiedział nikt. Gabriela Dabrowski ujawniła to po miesiącach

Polska jest już w ćwierćfinale United Cup. Nasi tenisiści pokonali Czechów 2-1, wygrywając grupę. Najpierw Hubert Hurkacz przegrał 5:7, 6:3, 4:6 z Tomasem Machacem, ale potem sprawę w swoje ręce wzięła niezawodna Iga Świątek. Najpierw pokonała 6:3, 6:4 Karolinę Muchovą, a potem mikst Świątek/Hurkacz ograł czeską parę Muchova/Machac 7:6, 6:3.

Polscy tenisiści wygrali grupę i na pewno zagrają w ćwierćfinale? Z kim? To rozstrzygnie się po kończącym rywalizację w fazie grupowej meczu Wielka Brytania - Australia. Jedno jest pewne. Polska jako zwycięzca grupy B w ćwierćfinale zagra już w czwartek 2 stycznia o godzinie 7.30 polskiego czasu. United Cup to rozgrywane w Australii międzynarodowe rozgrywki organizowane wspólnie przez ATP i WTA. Zagra w nich 18 zespołów, które trafiły do 6 grup. Do ćwierćfinałów awansują zwycięzcy grup i dwie drużyny z drugich miejsc z najlepszym bilansem. Każdy mecz składa się z singla kobiet, singla mężczyzn i miksta. Tenisiści w United Cup walczą o rankingowe punkty i zarabiają duże pieniądze. W puli nagród jest aż 11 mln dolarów.

Kiedy gra Polska w ćwierćfinale United Cup? O której gra Iga Świątek?

Polska zagra w ćwierćfinale United Cup w czwartek 2 stycznia o godzinie 7.30 polskiego czasu. Rywala poznamy po meczu Wielka Brytania - Australia. Transmisja TV na Polsacie Sport.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 30 Na której nawierzchni najbardziej lubi grać Iga Świątek? na trawie na mączce na kortach twardych Następne pytanie