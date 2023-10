Kiedy gra Iga Świątek WTA Finals 2023 Terminarz, wyniki O której godzinie gra Iga Świątek dzisiaj z Vondrousovą

Iga Świątek zaczyna dzisiaj walkę w turnieju WTA Finals, a pierwszy mecz zagra z Marketą Vondrosuovą. Potem powalczy w grupie z Coco Gauff i Ons Jabeur, ale kolejność tych spotkań zależeć będzie od wyników meczów. Oby tylko WTA Finals nie zakończyły się organizacyjną katastrofą. Niestety kort i trybuny budowane były do ostatniej chwili. Problemem może być też silny wiatr. Mecz Iga Świątek - Marketa Vondrousova w WTA Finals zostanie rozegrany w poniedziałek 30 października o godzinie 23 polskiego czasu. Poniżej więcej informacji.

Kiedy gra Iga Świątek WTA Finals Świątek - Vondrousova O której godzinie gra Iga Świątek mecz dzisiaj

Organizatorzy WTA Finals 2023 w Cancun postanowili wybudować korty i otaczające je trybuny na terenie luksusowego 5-gwiazdowego turystycznego kurortu, tuż obok plaży. Niestety aż do soboty trwały prace nad budową areny, na której powalczą tenisistki, które miały bardzo mało czasu, żeby zapoznać się z nowym kortem. Za nami pierwsze mecze. Jessica Pegula pokonała Jekenę Rybakinę 7:5, 6:2, a Aryna Sabalenka rozgromiła Marię Sakkari 6:0, 6:1. Mimo wysokiego zwycięstwa Białorusinka po meczu nie zostawiła suchej nitki na władzach WTA, zarzucając im brak szacunku do zawodniczek i krytykując fatalny stan kortu. To kolejna kompromitacja władz WTA. - Myślę, że nie jest to najłatwiejsza sytuacja, ale z drugiej strony, myślę, że najlepiej zagrają pewnie te dziewczyny, które nie będą się tym przejmowały - komentuje Iga Świątek.

WTA Finals 2023 Terminarz, wyniki, godziny meczów

niedziela, 29 października

J. Rybakina - J. Pegula 5:7, 2:6

A. Sabalenka - M. Sakkari 6:0, 6:1

poniedziałek, 30 października

I. Świątek - M. Vondrousova godz. 23

C. Gauff - O. Jabeur ok. godz. 1

wtorek, 31 października

J. Rybakina - M. Sakkari

A. Sabalenka - J. Pegula

Iga Świątek - Vondrousova O której godzinie gra Iga Świątek dzisiaj WTA Finals Kiedy gra Iga Świątek

Iga Świątek i Marketa Vondrousova zagrają ze sobą po raz trzeci. Polka wygrała dwa poprzednie mecze z Czeszką. Najpierw pokonała ją 6:1, 6:2 na drodze do sensacyjnego triumfu w Roland Garros 2020. Iga Świątek miała wtedy 19 lat, a Vondrousova przystępowała do paryskiego Szlema jako finalistka poprzedniej edycji. Drugi mecz panie rozegrały w tym sezonie. Iga Świątek po świetnej grze pokonała Czeszkę 7:6, 6:1 w Cincinnati. Leworęczna Vondrousova w tym roku sprawiła ogromną sensację, wygrywając Wimbledon. Gra różnorodny tenis oparty na dużej solidności. - W naszym ostatnim meczu udowodniła, że ciężko ją pokonać - mówi Iga Świątek przed meczem z Vondrousovą. - Jest leworęczna i ma zupełnie inny styl gry niż inne zawodniczki. Poza tym często zmienia tempo gry i bawi się tenisem. To sprawia, że do tej rywalizacji muszę podejść inaczej niż do meczów z innymi rywalkami. Jeśli jednak będę odpowiednio skoncentrowana, to osiągnę korzystny wynik - dodała Świątek.

Kiedy Iga Świątek gra WTA Finals Świątek - Vondrousova O której pierwszy mecz Świątek?

Iga Świątek w WTA Finals walczy o ogromne pieniądze. W puli nagród jest 9 milionów dolarów, o aż 4 mln więcej niż w WTA Finals 2021 i 2022. A to oznacza, że zwyciężczyni turnieju singla będzie mogła zarobić ponad 3 mln dolarów (ok. 12,8 mln zł). Tyle zgarnie, jeżeli wygra zawody z kompletem pięciu zwycięstw - trzech w grupie, a potem oczywiście w półfinale i finale. Duże premie tenisistki zgarną już za samo wyjście na kort oraz każdy wygrany mecz.

Iga Świątek po raz trzeci zagra w WTA Finals. W poprzednich dwóch edycjach prestiżowych mistrzostw najpierw nie wyszła z grupy (WTA 2021 w Guadalajarze), a ostatnio odpadła w półfinale (WTA 2022 w Teksasie). W WTA Finals zagrają tradycyjnie najlepsze tenisistki w sezonie - osiem singlistek i osiem par deblowych. O awans do półfinałów walczyć będą w dwóch grupach systemem każda z każdą.

Mecz Iga Świątek - Marketa Vondrousova w WTA Finals zostanie rozegrany w poniedziałek 30 października. Początek meczu Świątek - Vondrousova o godzinie 23 polskiego czasu. Transmisje TV z WTA Finals 2023 na antenie Canal+ Sport.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej