US Open: Kiedy półfinał Gauff - Muchova O której godzinie półfinał Gauff - Muchova GODZINA 7.09.2023

Coco Gauff i Karolina Muchova zagrają dzisiaj w półfinale US Open. 19-letnia Amerykanka niedawno pokonała Igę Świątek, rewanżując jej się w półfinale Cincinnati za bolesną serię aż siedmiu porażek. Awans do półfinału US Open Coco Gauff wywalczyła, gromiąc 6:0, 6:2 Jelenę Ostapenko, pogromczynię Polki w 4. rundzie. Karolina Muchova ograła równie łatwo 6:0, 6:3 Soranę Cirsteę. Półfinał US Open Coco Gauff - Karolina Muchova zostanie rozegrany w czwartek 7 września. Poniżej dowiesz się, której godzinie półfinał Gauff - Muchova.

Kiedy półfinał Muchova - Gauff O której godzinie gra Gauff półfinał z Muchovą US Open

Coco Gauff i Karolina Muchova zagrają ze sobą po raz drugi. Poprzednio spotkały się kilka tygodni temu w finale WTA Cincinnati i górą była Amerykanka (6:3, 6:4. Atutem Czeszki będzie większe doświadczenie, ale Coco Gauff ostatnio spisuje się znakomicie. Zwycięstwo nad Igą Świątek w półfinale w Cincinnati z pewnością ją jeszcze bardziej uskrzydliło i dodało jej pewności siebie. Coco Gauff będzie też miała za sobą doping amerykańskiej publiczności.

Mecz Coco Gauff - Karolina Muchova w półfinale US Open zostanie rozegrany w nocy z czwartku na piątek 7/8 września 2023. Początek półfinału Gauff - Muchova o godzinie 1 polskiego czasu. Transmisja TV z US Open na Eurosporcie 1.

