Kosmiczny mecz

Real czeka na Barcelonę albo Atletico w finale Pucharu Króla. Antonio Ruediger odważnie: Ten finał też wygramy!

Co to był za mecz! Real Madryt po dramatycznym i pełnym zwrotów akcji spotkaniu pokonał po dogrywce Real Sociedad San Sebastian 4:4 i awansował do finału Pucharu Króla. "Królewscy" wykorzystali skromną zaliczkę z pierwszego meczu (1:0) i mimo remisu w rewanżu zameldowali się w decydującym starciu. Bohaterem Realu został Antonio Ruediger, który strzelił gola na wagę awansu w 115. minucie.