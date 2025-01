Real Madryt - Mallorca RELACJA NA ŻYWO: Kto z Barceloną w finale? Wynik live półfinału Superpucharu Hiszpanii 9.01.2025

Tomaszewski na żywo ocenia debiutanckie mecze Szczęsnego w Barcelonie! Co z Lewandowskim? [NA ŻYWO]

Real Madryt - Mallorca 0:0

Real: Courtois - Vazquez, Tchouameni, Rudiger, Mendy - Valverde, Camavinga - Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior - Mbappe

Mallorca: Greif - Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica - Darder, Mascarell, Morlanes, Rodriguez - Larin, Muriqi

Na żywo Real Madryt - Mallorca 25' Muriqi doszedł do główki po rzucie wolnym, ale musiał zgrywać piłkę i ta padła łupem obrońców Realu. 24' Na powtórkach pokazano ciąg dalszy prowokacji między Viniciusem Jr. a Maffeo. 24' Rodrygo z łatwością minął rywala po prawej stronie, ale nie odnalazł żadnego kolegi w polu karnym. 22' Przyblokowany strzał Mbappe z dystansu wpadł prosto w ręce Greifa. 20' Gorąco w polu karnym Mallorki! Mbappe zatańczył z 3 rywalami i padł na murawę, domagając się karnego, ale sędzia był niewzruszony. VAR również nie zainterweniował! 19' Świetna okazja Mallorki, ale Larin ją zmarnował! Muriqi kapitalnie wypuścił kolegę prawym skrzydłem, a ten zdołał dograć do niepilnowanego napastnika w polu karnym, jednak główka zupełnie nie wyszła Larinowi! 16' Bellingham pięknie wykreował sobie miejsce na linii pola karnego i strzelił po ziemi z dystansu, a bramkarz Mallorki zatrzymał piłkę na samej linii bramkowej! 13' Zaczyna się spektakl pt. Vinicius Junior kontra kryjący go obrońca. Grający naprzeciwko Maffeo postanowił sprowokować gwiazdora Realu i "popisał się" żenującym aktorstwem. Sędzia postanowił upomnieć obu piłkarzy. 11' Mocny strzał Tchouameniego z dystansu, Greif odbił piłkę przed siebie, ale obrońcy Mallorki dobrze zareagowali! 11' Kolejna dobra akcja Realu. Rodrygo urwał się prawą stroną i odnalazł Mbappe w polu karnym, ale strzał został zablokowany. 7' Mbappe świetnie urwał się obronie rywali, ale na wślizgu skierował górną piłkę nad bramką Mallorki. 6' Pierwszy raz zrobiło się groźniej w polu karnym Realu po rzucie wolnym Mallorki, ale skończyło się na dużym zamieszaniu. 4' Rodrygo zgarnął piłkę po rzucie rożnym w polu karnym i oddał strzał lewą nogą, ale Greif ponownie był dobrze ustawiony! 2' I już Real przejął inicjatywę, a Lucas Vazquez znalazł się w świetnej sytuacji po akcji Mbappe i Bellinghama! Bramkarz Mallorki zdążył jednak z interwencją. 1' Mallorca rozpoczęła mecz! Real i Mallorca spotkały się w 1. kolejce tego sezonu La Liga i padł wtedy remis. Czy dziś faworyt znów będzie miał problemy? Przypomnijmy, że we wczorajszym półfinale FC Barcelona pokonała Athletic Bilbao 2:0. Real Madryt gra dziś o słynne El Clasico w boju o Superpuchar Hiszpanii! Piłkarze obu drużyn są już w tunelu. Rozgrzewka powoli dobiega końca, początek meczu za ok. 15 minut! 👊 ¡VAMOS! 👊#SuperSupercopa pic.twitter.com/clms61D980 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 9, 2025 Witamy w relacji na żywo z meczu Real Madryt - Mallorca w półfinale Superpucharu Hiszpanii 2025! Początek spotkania o 20:00.

Real Madryt, podobnie jak FC Barcelona, traktuje Superpuchar Hiszpanii jako pierwszą okazję do zdobycia trofeum w obecnym sezonie. Rozgrywany od kilku lat w Arabii Saudyjskiej miniturniej skupia zdobywców La Liga i Pucharu Króla, a także wicemistrza kraju i finalistę krajowego pucharu. W pierwszym półfinale wicemistrz z Barcelony okazał się lepszy od triumfatora Pucharu Króla z Bilbao (2:0) i czeka już na rywala w decydującym meczu. Tego wyłoni drugi półfinał, w którym mistrzowski Real zagra z sensacyjnym finalistą ostatniego krajowego pucharu - Mallorcą.

Real Madryt - Mallorca na żywo relacja. Wynik live półfinału Superpucharu Hiszpanii

W tym starciu faworyt może być tylko jeden. Przepełniona gwiazdami drużyna "Królewskich" po słabszym początku sezonu wyszła na prowadzenie w La Liga, korzystając z kryzysu Barcelony, a na początku stycznia chce dobić odwiecznego rywala w Superpucharze. Finałowe El Clasico wydaje się naprawdę prawdopodobne, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że Mallorca przyleciała do Arabii Saudyjskiej po blamażu w Pucharze Króla z czwartoligową Pontevedrą (0:3). W lidze zespół z Majorki radzi sobie zdecydowanie lepiej, bo po 19 rozegranych meczach zajmuje 6. miejsce z 30 punktami, ale do prowadzącego Realu i tak traci już trzynaście punktów. W Superpucharze nie ma to jednak większego znaczenia, bo o wszystkim rozstrzygnie jeden mecz, a piłka nożna wielokrotnie pokazywała, że jest nieprzewidywalna. Liczymy więc na emocje i zapraszamy na relację na żywo od 20:00!