Kim jest Hubert Hurkacz? Sylwetka tenisisty: medale, sukcesy, rodzina

Hubert Hurkacz to tenisista, na którego Polska długo czekała. W zasadzie od czasów Wojciecha Fibaka nie mieliśmy przedstawiciela w męskim tenisie, który na dłużej zagościłby w ścisłej światowej czołówce. Oczywiście między wspomnianymi dżentelmenami emocjonowaliśmy się pojedynczymi sukcesami Jerzego Janowicza czy Łukasza Kubota, ale ci dwaj sportowcy nie byli na świecie postrzegani jako ci, którzy regularnie mogli zagrażać największym. Tymczasem Hurkacz już nie raz napędził stracha liderom światowych list, a jednocześnie może pochwalić się ośmioma wygranymi turniejami. Nie przez przypadek w czerwcu 2024 roku znalazł się też na siódmej pozycji w rankingu ATP. Można mieć nadzieję, że podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu urodzony 11 lutego 1997 roku we Wrocławiu Polak włączy się do walki o medale.

Hubert Hurkacz - sukcesy w tenisie

Hubert Hurkacz do tej pory wygrał osiem turniejów rankingowych w męskim tenisie. Niestety, czekamy wciąż na jego wielki sukces w którejś z wielkoszlemowych imprez. Na ten moment rodowity wrocławianin najdalej zaszedł podczas Wimbledonu. W 2021 roku na trawiastych wyspiarskich kortach zatrzymał się dopiero w półfinale. W innych zawodach rangi Wielkiego Szlemu tak dobrze nie było. W Australian Open największym sukcesem Polaka jest ćwierćfinał w 2024 roku. W Roland Garros Hurkacz dwa razy doszedł do 4. rundy (2022 i 2024), a na US Open zdołał osiągnąć zaledwie 2. rundę w latach 2018 oraz 2020-2023.

Hubert Hurkacz rodzina

Choć Hubert Hurkacz w swoich wypowiedziach skupia się głównie na tenisie, to wiemy co nieco o jego rodzinie. Przede wszystkim można śmiało stwierdzić, że reprezentant Polski pochodzi ze sportowego rodu. Ojciec Huberta - Krzysztof Hurkacz - uprawiał piłkę wodną. Mama - Zofia Hurkacz - zaraziła syna miłością do tenisa. Sama w kolekcji posiada medal mistrzostw Polski. To ona również zapisała pociechę na profesjonalne treningi. Hubert Hurkacz ma też siostrę - Nika podgląda brata i sama uprawia tenis.

Hubert Hurkacz na Wielkim Szlemie

Australian Open: 1. runda (2019, 2021), 2. runda (2020, 2022), 4. runda (2023), ćwierćfinał (2024)

Roland Garros: 1. runda (2019, 2020, 2021), 2. runda (2018), 3. runda (2023), 4. runda (2022, 2024)

Wimbledon: 1. runda (2018, 2022), 3. runda (2019), 4. runda (2023), półfinał (2021)

US Open: 1. runda (2019), 2. runda (2018, 2020, 2021, 2022, 2023)

Hubert Hurkacz - wygrane turnieje