Mąż Sereny Williams usłyszał fatalną diagnozę. Zaatakowała go groźna choroba, o wszystkim powiedział fanom

Mąż Sereny Williams zapadł na groźną chorobę

Serena Williams przez wiele lat nie miała sobie równych w tenisowym cyklu. Dość powiedzieć, że w całej karierze wygrała 23 turnieje wielkoszlemowe w grze pojedynczej oraz kolejne 14 w grze podwójnej. Do tego sięgnęła po cztery złota olimpijskie (jedno w singlu i trzy w deblu). Swoją karierę wybitna Amerykanka zakończyła w 2022 roku i ponownie skupiła się na życiu rodzinnym – wcześniej przerwała karierę, by w 2017 urodzić córkę, a druga przyszła na świat w 2023 roku. Teraz w rodzinie Sereny Williams spokój zmąciła diagnoza, jaką usłyszał jej mąż.

Serena Williams i Alexis Ohanian są ze sobą od 2016 roku i jak zostało wyżej wspomniane, doczekali się dwóch córek. Współtwórca Reddita niedawno poinformował w mediach społecznościowych, że zapadł na groźną chorobę, znaną również w Polsce. – Zrobiłem serię badań, testów dotyczących mojego stanu zdrowia i okazało się, że mam boreliozę – przekazał Ohanian. Choroba ta może prowadzić do poważnych powikłań, a jest przenoszona m.in. przez kleszcze. Amerykanin przekazał jednak, że póki co nie odczuwa żadnych objawów. – To szaleństwo. Na szczęście nie mam żadnych objawów i mogę podjąć leczenie. Było to dla mnie spore zaskoczenie, bo mało czasu spędzam w głuszy.

Ohanian dodał też, że jego wcześniejsze doświadczenia z tą chorobą były nieco inne – jeden z członków jego rodziny przechodził ją zdecydowanie ciężej od niego, przez co ten był zaskoczony, gdy badania wykazały u niego boreliozę, a on sam wspomnianych objawów nie miał.