Kolejny cios dla Igi Świątek. Poważne konsekwencje kontuzji, duży niepokój

Co ze zdrowiem Igi Świątek? Kontuzja Świątek w Rzymie, co dolega polskiej tenisistce? Czy zagra w Roland Garros

Świątek szła przez turniej w Rzymie jak burza i wiele wskazywało na to, że po raz trzeci z rzędu okaże się tam najlepsza. Taki scenariusz był wymarzony dla kibiców Polki, którzy pasjonują się jej rywalizacją z Aryną Sabalenką. Białorusinka od początku sezonu mocno goni liderkę rankingu WTA i przed imprezą w stolicy Włoch traciła do niej 1744 punkty. Wiadomo było jednak, że Świątek broni 900 pkt za zwycięstwo w zeszłym roku. Dobrą informacją dla fanów polskiej tenisistki była niespodziewana porażka Sabalenki w drugiej rundzie z Sofią Kenin (6:7, 2:6). Przed rokiem triumfatorka AO doszła w Rzymie do półfinału, wobec czego straciła 340 pkt. To wobec świetnej gry Igi wiązało się z dużymi nadziejami na odskoczenie w rankingu WTA. W tym roku za triumf w Wiecznym Mieście otrzyma się 1000 pkt, więc raszynianka mogła jeszcze dołożyć 100 "oczek". Niestety, kontuzja w ćwierćfinale z Rybakiną pokrzyżowała te plany i mocno skomplikowała sytuację w światowym zestawieniu.

Kolejny cios dla Igi Świątek. Poważne konsekwencje kontuzji

Krecz w ćwierćfinale oznacza utratę aż 685 punktów. Dorobek Świątek w rankingu WTA zmaleje więc do 8940 pkt, a jej przewaga nad drugą Sabalenką zmniejszy się z 1744 na 1399 pkt. Dawno nikt nie był aż tak blisko Polki, a sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Wciąż nie wiadomo, jak poważna jest jej kontuzja. Tymczasem już za dziesięć dni rusza Roland Garros, w którym niespełna 22-latka ma bronić tytułu i 2000 punktów rankingowych. Z kolei Sabalenka będzie broniła raptem 130 pkt. To oznacza, że ewentualny brak występu Świątek w Paryżu będzie równał się ze zmianą na pozycji liderki cyklu WTA!

Sytuacja kontuzjowanej "jedynki" żeńskiego tenisa wyjaśni się w najbliższych dniach. "W czwartek rano Igę czeka rezonans i pełna diagnostyka. Po wynikach tych badań zapadnie decyzja, co dalej" - przekazał po rozmowie z Tomaszem Wiktorowskim obecny na miejscu dziennikarz Canal+ Sport, Żelisław Żyżyński. Wszyscy kibice w Polsce trzymają kciuki, by uraz nie był na tyle poważny, żeby wykluczyć Świątek z tegorocznego French Open.

Jak powiedział nam właśnie Tomasz Wiktorowski, jutro rano Igę czeka rezonans i pełna diagnostyka. Po wynikach tych badań zapadnie decyzja co dalej.— Żelisław Żyżyński (@ZelekZyzynski) May 17, 2023