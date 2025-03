i Autor: AP PHOTO/ASANKA BRENDON RATNAYAKE Magda Linette

Nie dała rady

Koniec pięknego snu Magdy Linette! Paolini okazała się za mocna, poprzednie mecze dały Polce w kość

Magda Linette nie dała rady postawić się kolejnej faworytce. Po sensacyjnej wygranej z Coco Gauff w 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Miami, w ćwierćfinale Polka musiała uznać wyższość Jasmine Paolini, przegrywając spotkanie w dwóch setach 3:6, 2:6. Tym samym to Włoszka awansowała do półfinału i co ciekawe – wyrównała bilans starć z Polką, ponieważ było to ich czwarte starcie i dopiero drugie zwycięstwo Paolini.