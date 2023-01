i Autor: AP Iga Świątek

Znów to samo

Kuriozalna wpadka Igi Świątek! Zrobiła to nie po raz pierwszy, Agnieszka Radwańska przyszła jej z pomocą

Jacek Ogiński 21:01

Iga Świątek przyczyniła się do awansu reprezentacji Polski do kolejnej rundy turnieju United Cup rozgrywanym w Brisbane. Liderka światowego rankingu wygrała swoje spotkanie z Belindą Bencic, co nie przyszło jej z łatwością. W trakcie meczu doszło także do zabawnej sytuacji, a pomyłkę Igi Świątek szybko wyłapały kamery. Z pomocą naszej najlepszej zawodniczce przyszła... Agnieszka Radwańska, wicekapitan reprezentacji Polski.