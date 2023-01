Linette - Aleksandrowa RELACJA NA ŻYWO ONLINE Australian Open Linette - Aleksandrowa NA ŻYWO RELACJA LIVE Magda Linette WYNIK meczu dzisiaj 21.01

Na żywo Magda Linette - Jekaterina Aleksandrowa Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Magda Linette - Jekaterina Aleksandrowa w 3. rundzie Australian Open. Początek spotkania ok. godziny 11-12 polskiego czasu (po meczu Djoković - Dimitrow)

Magda Linette walczy w 3. rundzie Australian Open z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową. Polka i Rosjanka grały ze sobą dwa razy, a bilans tej rywalizacji jest remisowy. Najpierw górą była Linette (7:6, 7:6) w Seulu w 2019 r. Ostatnio lepsza była Aleksandrowa, która rozgromiła Linette 6:0, 6:2 na amerykańskiej mączce w Charleston. Rosyjska tenisistka ostatnio w Ostrawie stoczyła zacięty bój z Igą Świątek. Gra bardzo agresywny tenis, mocno returnuje, uderza piłki płasko i szybko, lubi szybkie, twarde korty, na nich czuje się najlepiej. Przed dzisiejszym spotkaniem bukmacherzy dają jej większe szanse na zwycięstwo. Za awans do 3. rundy Magda Linette zarobiła już ok. 683 tys. złotych (227 925 dolarów australijskich). Rosjanka będzie faworytką, ale Polka z pewnością nie jest bez szans. Dużo zależeć jednak będzie od dyspozycji rywalki.

Magda Linette awans do 3. rundy wywalczyła, pokonując 3:6, 6:3, 6:4 Anett Kontaveit (nr 18). Poradziła sobie, choć miała dużo mniej czasu na odpoczynek przed meczem niż jej estońska rywalka, która awans wywalczyła dzień wcześniej, kiedy Polka z powodu opadów deszczu długo czekała na poprzednie spotkanie, z Egipcjanką Mayar Sherif (7:5, 6:1). Mimo to w Linette trzecim secie zachowała więcej sił i dominowała na korcie. Pod koniec jej przewaga zaczęła topnieć, ale w ostatnim gemie Linette znów pokazała klasę. - Końcówka była stresująca, ale wiedziałam, że będę miała swój serwis i będę mogła przypieczętować zwycięstwo - powiedziała po meczu Linette. W 4. rundzie Australian Open są już Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Teraz może do nich dołączyć Magda Linette.

Mecz Magda Linette - Jekaterina Aleksandrowa w 3. rundzie Australian Open 2023 zostanie rozegrany w sobotę 21 stycznia. Początek meczu Linette - Aleksandrowa ok. godziny 11-12 polskiego czasu po spotkaniu Djoković - Dimitrow (ten zacznie się o godz. 9). Portal SPORT.SE.PL zaprasza na relację na żywo z meczu Linette - Aleksandrowa.