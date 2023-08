Linette - Sasnowicz TV Transmisja NA ŻYWO US Open Gdzie oglądać mecz Linette - Sasnowicz STREAM ONLINE LIVE 28.08.2023

US Open 2023 DRABINKA mężczyzn WYNIKI ATP Z kim gra Hurkacz Terminarz US Open

US Open

Iga Świątek - Peterson TV Transmisja NA ŻYWO US Open 2023 Gdzie obejrzeć mecz Świątek - Peterson STREAM ONLINE LIVE 28.08.2023 Na którym kanale Iga Świątek w TV dzisiaj

US Open

Kiedy gra Iga Świątek 2. runda US Open Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz rywalka w 2. rundzie

US Open

Iga Świątek rozgromiła Rebeccę Peterson! Awans do 2. rundy US Open po 58 minutach gry! Świątek - Peterson WYNIK RELACJA NA ŻYWO

US Open

Magdalena Fręch w drugiej rundzie US Open! Niewiarygodne, co zrobiła w pierwszym secie. Coś, co długo się nie powtórzy

Magda Linette już dzisiaj zacznie walkę w US Open 2023, a jej pierwszą rywalką będzie Białorusinka Aleksandra Sasnowicz. Polka grała z tą tenisistką aż siedem razy i wygrała tylko jedno z tych spotkań, zresztą w Nowym Jorku w 2019 r. na drodze do zwycięstwa w turnieju na Bronksie.

Linette - Sasnowicz Transmisja TV US Open Magda Linete Gdzie oglądać mecz dzisiaj

Magda Linette w US Open zagra po słabych występach w Montrealu i w Cincinnati. Z obu tych turniejów odpadła już po pierwszych meczach. W Cincy uległa 6:0, 6:7, 2:6 Amerykance Ann Li (nr 198), która przebiła się przez kwalifikacje. W grze Linette ostatnio widać było wyraźny spadek pewności siebie i zmęczenie. Poznanianka od dłuższego czasu zmagała się z kontuzjami i to też z pewnością mogło odbić się na jej dyspozycji. Ostatnio miała jednak sporo czasu na odpoczynek i spokojne treningi. Oby ten US Open był przełomowy.

Linette - Sasnowicz Gdzie oglądać US Open Magda Linette mecz dzisiaj Transmisja TV

Magda Linette US Open zaczyna na 24. miejscu w rankingu WTA. "Pierwsza połowa sezonu za mną, z moją drużyną zawsze lubimy oceniać i podsumować nasze dotychczasowe starania. Pomimo licznych wyzwań i trudności po drodze, nie mogłabym być bardziej dumna z tego, co udało nam się osiągnąć na korcie i poza nim. Wszyscy jesteśmy bardzo zmotywowani, aby nadal mocno naciskać, mądrzej planować, mądrzej się przygotować i iść po więcej w 2. połowie roku" - podsumowała niedawno dotychczasowe występy w 2023 r. Magda Linette.

Linette - Sasnowicz STREAM ONLINE LIVE US Open 2023 Transmisja ONLINE

Mecz Magda Linette - Aleksandra Sasnowicz Peterson w 1. rundzie US Open 2023 zostanie rozegrany w poniedziałek 28 sierpnia. Początek meczu Linette - Sasnowicz ok godziny 21.30-22.30 polskiego czasu (trzeci mecz od godz. po dwóch meczach mężczyzn Wolf - Zhang i Musetti Droguet). Transmisje TV meczu Linette - Sasnowicz w US Open 2023 na antenie Eurosportu 1 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej