Transmisja z gali XTB KSW 105 na terytorium Polski odbędzie się wyłącznie w Canal +. Dostęp będzie można wykupić na kilka sposobów:

39 zł – najtańsza opcja miesięcznej odnawianej subskrypcji. Oprócz możliwości oglądania XTB KSW 105 klienci zyskają dostęp do kolejnych gal KSW w tej samej cenie, jeżeli będą przedłużać subskrypcję co miesiąc. Dodatkowo możliwość oglądania contentu filmowo-serialowego.

49 zł – na specjalną prośbę fanów KSW uruchomiona zostanie możliwość wykupienia jednorazowego dostępu do gali XTB KSW 105. W tej opcji nie będzie odnawiania subskrypcji. Dodatkowo możliwość oglądania contentu filmowo-serialowego przez miesiąc.

69 zł – dostęp do gali XTB KSW 105 w ramach pakietu Canal + Super Sport, dzięki któremu można oglądać nie tylko gale KSW, ale również wszystkie mecze Ligi Mistrzów i Ekstraklasy, a od sierpnia wszystkie spotkania Premier League, wybrane mecze LaLiga oraz niedzielne spotkania żużlowej Ekstraligi, wszystkie mecze 2. Ekstraligi i turnieje WTA Tour z udziałem m.in. Igi Świątek. Ta oferta jest subskrypcyjna i odnawia się co miesiąc automatycznie w tej samej cenie. Co istotne, dotychczasowi posiadacze pakietu Canal + Super Sport obejrzą galę XTB KSW 105 bez żadnych dodatkowych opłat.

Karta walk gali XTB KSW 105

Adrian Bartosiński - Andrzej Grzebyk (o pas wagi półśredniej)

Mariusz Pudzianowski - Eddie Hall

Rafał Haratyk - Ibragim Czużygajew (o pas wagi półciężkiej)

Artur Szpilka - Errol Zimmerman

Igor Michaliszyn - Artur Szczepaniak

Madars Fleminas - Kacper Koziorzębski

Szymon Bajor - Augusto Sakai

Laura Grzyb - Gabriela Hristea

Marcin Krakowiak - Adam Niedźwiedź

Michał Turyński - Denis Górniak