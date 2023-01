Losowanie Australian Open RELACJA NA ŻYWO Z KIM gra Iga Światek Australian Open 2023 Losowanie NA ŻYWO RELACJA LIVE WYNIKI Losowania Australian Open DRABINKA

John McEnroe porównał Igę Świątek do wielkiej gwiazdy! Legenda ostrzega Polkę!

Iga Świątek i Hubert Hurkacza trenują w Melbourne, a już dzisiaj poznają drabinki Australian Open 2023, który zacznie się 16 stycznia. Przed nami ceremonia losowania, zaplanowano na czwartek o godzinie 5 rano polskiego czasu. Z kim zagra Iga Światek, główna faworytka? Australijską niemoc spróbuje też przełamać Hubert Hurkacz, który do tej pory w Melbourne doszedł najdalej do II rundy. Jest o co walczyć, bo pula nagród jest rekordowa. Mistrzowie w singlu zgarną po 2,975 mld dolarów australijskich, czyli po 8,9 mln zł!

Niezależnie od wyników losowania Australian Open Iga Świątek będzie główną faworytką. – Iga ma dość nietypową technikę i potrafi czerpać z niej dużą moc – analizuje Justine Henin, była liderka rankingu WTA, a obecnie ekspert Eurosportu. – Widać niezwykłą szybkość jej ramion i dużą jakość w jej uderzeniach, a do tego znakomicie porusza się również na szybkich kortach, co pokazała, wygrywając US Open – dodaje Belgijka. – Myślę, że może długo być numerem 1, prawdziwą nową szefową w kobiecym tenisie. Jednak musi sama siebie przekonać, że tak właśnie jest.

Iga Świątek rok temu doszła w Melbourne do półfinału (porażka z D. Colllins), a jej dominacja miała się rozpocząć dopiero miesiąc później. Królową tenisa była jeszcze wtedy Australijka Ash Barty, która wygrała AO 2022, aby zaraz potem zejść nagle z tenisowej sceny. Polka w tym sezonie pokazała już moc – najpierw w pokazówce w Dubaju, a potem w United Cup. – Nie widzę nikogo, kto mógłby w 2023 r. przerwać jej dominację – stwierdziła niedawno legendarna Martina Navrátilová. Iga Świątek wczoraj trenowała razem z Garbine Muguruzą (poniżej zdjęcie).

Losowanie drabinek Australian Open 2023 odbędzie się w czwartek 12 stycznia. Początek ceremonii losowania AO o godzinie 5 rano polskiego czasu. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo.