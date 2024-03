Łzy stanęły nam w oczach po tym, co zrobiła Caroline Wozniacki. Trudno pozostać obojętnym przed meczem ze Świątek

Trudno powstrzymać łzy po tym, co zrobiła Caroline Wozniacki. Ale nagranie!

Caroline Wozniacki wznowiła karierę po ponad trzech latach przerwy w sierpniu zeszłego roku. Już wtedy zrobiła furorę, dochodząc do 1/8 finału US Open, gdzie po trzech setach uległa późniejszej triumfatorce - Coco Gauff. Dunka polskiego pochodzenia od początku zapowiadała, że nie będzie grała w każdym turnieju i skupi się na tych największych, a jej kolejne występy przyszły wraz z nowym rokiem. Nie były jednak tak udane jak na US Open, aż nadeszło Indian Wells. Grająca z "dziką kartą" Wozniacki awansowała już do ćwierćfinału, a na rozkładzie ma Lin Zhu (7:6, 6:1), Donnę Vekić (7:6, 6:3), Katie Volynets (6:2, 4:6, 6:0) i Angelique Kerber (6:4, 6:2). Zwłaszcza ten ostatni mecz w 1/8 finału wzbudził ogromne zainteresowanie, także w Polsce.

Nic dziwnego - w końcu Wozniacki i Kerber to byłe liderki rankingu WTA i wielkie gwiazdy, a zwyciężczyni miała zmierzyć się z Igą Świątek. Z perspektywy polskich kibiców był to w pewnym sensie "polski mecz". Zarówno Dunka, jak i Niemka nie wstydzą się pochodzenia i chętnie je podkreślają, o czym kolejny raz przekonały już po meczu wygranym przez Wozniacki. Czujni kibice z pewnością zwrócili uwagę na ich pożegnanie pod siatką, które odbyło się w... języku polskim. Wymiana uprzejmości zaczęła się od przeprosin Dunki, na co Kerber odpowiedziała zasłużonymi gratulacjami. Obie życzyły też sobie powodzenia, a krótkie nagranie z tej sytuacji szybko stało się hitem. Mecz Świątek - Wozniacki już w czwartek!