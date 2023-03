Magda Linette - Jessica Pegula RELACJA NA ŻYWO ONLINE Miami Open Linette - Pegula NA ŻYWO RELACJA LIVE Linette WYNIK meczu dzisiaj 27.03.2023

Na żywo Magda Linette - Jessica Pegula Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Magda Linette - Jessica Pegula w 4. rundzie Miami Open. Początek meczu ok. godziny 19.30-20.00 polskiego czasu

Czy Magda Linette znów zachwyci kibiców, ogrywając kolejną faworytkę. Waleczna Polka już dzisiaj zagra w 4. rundzie Miami Open, a jej rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula (nr 3 WTA). Tenisistka z Poznania, półfinalistka styczniowego Australian Open, spróbuje pójść za ciosem po awansie na 19. miejsce w rankingu i spektakularnym zwycięstwie nad Wiktorią Azarenką. Łatwo nie będzie, bo Pegula to klasowa zawodniczka i doskonale czuje się na szybkich kortach w Miami. To pierwszy oficjalny mecz Linette z Pegulą.

Magda Linette pokonała 7:6, 2:6, 6:4 Wiktorię Azarenką, a Jessica Pegula ograła 6:1, 7:6(0) swoją rodaczkę Danielle Collins. Linette i Pegula prywatnie bardzo się lubią. Nie grały ze sobą jeszcze w tourze, ale dobrze się znają. - Jesteśmy całkiem dobrymi przyjaciółkami - powiedziała Pegula o Linette, kiedy stało się jasne, że zagra teraz z Polką. - Odniosła dziś wspaniałe zwycięstwo. W tym roku gra dobrze, miała kilka dobrych zwycięstw, więc na pewno będzie ciężko. Byłam bardzo szczęśliwa, kiedy odniosła sukces w Australian Open. Pomyślałam, że to takie miłe, ponieważ myślę, że zasłużyła na to, jest dobrą osobą, pracuje ciężko - dodała Pegula

Magda Linette awans do 4. rundy wywalczyła po zwariowanym meczu z Wiktorią Azarenką. Polka wygrała pierwszego seta, prowadziła w drugim, ale potem przegrała osiem gemów z rzędu i wydawało się, że nie uniknie porażki. Ale potem znów mieliśmy zwrot akcji, po którym Linette cieszyła się ze zwycięstwa. - Myślę, że siła mentalna była kluczem do zwycięstwa dzisiaj - powiedziała po meczu szczęśliwa Magda Linette w rozmowie z Canal+ Sport. - Postanowiłam sobie prze meczem, ze nieważne, co się będzie działo, nie będę się denerwować i będę chciała grać każdy kolejny punkt i nie przejmować się błędami - dodała Linette, która kilka dni temu awansowała na 19. miejsce w rankingu, najwyżej w karierze. Teraz poszła za ciosem. Znana z charakterystycznych jęków w czasie gry Azarenka to była liderka rankingu WTA, dwukrotna mistrzyni Australian Open i trzykrotna mistrzyni Miami Open.

Magda Linette w Miami próbuje odnaleźć formę, którą zachwycała w Australian Open. W Melbourne doszła aż do półfinału. Za Polką kilka rozczarowujących występów. Z Indian Wells odpadła już po pierwszym meczu i porażce z Brytyjką Emmą Raducanu. Wcześniej grała w mniejszych turniejach rangi WTA 250 - najpierw doszła do ćwierćfinału w Meridze, a potem odpadła już po pierwszym meczu w Austin. W obu tych turniejach Linette rozstawiona była w z numerem 1 i z pewnością apetyty były większe, a po tych startach też pozostał spory niedosyt. Magda Linette po sukcesie w Australian Open zrobiła sobie dłuższą przerwę w występach w tourze. Trenowała w tym czasie na Florydzie, szlifując formę na kolejną część sezonu. Rok temu odpadła z Miami Open w 2. rundzie po porażce 6:7, 2:6 z tunezyjską gwiazdą Ons Jabeur.

Jessicą Pegulą jest córką amerykańskiego biznesmena, którego majątek wyceniany jest na ok. 7 mld dol. Matka tenisistki, Kim Pegula, pochodzi z Korei Południowej i jako mała dziewczynka została porzucona na ulicach Seulu. Adoptowała ją amerykańska rodzina. W USA poznała Terry'ego Pegulę, którego droga do fortuny biegła zgodnie ze schematem amerykańskiego snu – od małej firmy do ogromnej korporacji. Ojciec Jessiki gigantyczny majątek zbił na wydobyciu gazu i ropy. Teraz jest właścicielem m.in. klubów Buffalo Sabres (NHL) i Buffalo Bills (NFL). Jessica Pegula mogła prowadzić beztroskie życie córki bogacza. Wybrała jednak pracowitą drogę profesjonalnej tenisistki. – Kiedy byłam młoda, drażniło mnie, kiedy widzieli we mnie tylko córkę miliardera. W końcu nauczyłam się z tym żyć – mówi Amerykanka.

Mecz Magda Linette - Jessica Pegula w 4. rundzie Miami Open zostanie rozegrany w poniedziałek 27 marca. Początek meczu Linette - Pegula ok. godziny 19.30-20.00 polskiego czasu (drugi mecz od godz. 18, po meczu Tsitsipas - Garin). Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Linette - Pegula w Miami