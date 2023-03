Polska – Albania RELACJA NA ŻYWO eliminacje EURO 2024 Polska – Albania LIVE ONLINE Mecz Polski dzisiaj 27.03 NA ŻYWO Polska – Albania LIVE [WYNIK, SKŁADY]

Na żywo Polska - Albania Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Albania w ramach eliminacji EURO 2024. Start meczu o godzinie 20:45, bądźcie z nami!

Reprezentacja Polski od porażki rozpoczęła eliminacje ME 2024, choć wynik 1:3 nie wygląda tak dramatycznie, to jednak porażka z Czechami w takim wymiarze bramkowym była raczej łagodniejszym wymiarem kary za błędy, jakie Polacy popełniali na murawie stadionu w Pradze. Pierwsze dwa gole dla Czechów padły w trzy minuty i to już w zasadzie powinno wystarczyć za opis tego, jak wyglądała gra Biało-Czerwonych w tym spotkaniu. Choć w późniejszych fazach meczu Polacy starali się jeszcze odrabiać straty, to ostatecznie stracili trzecią bramkę i nadzieje w zasadzie zgasły, choć „honorową” bramkę zdobył jeszcze Damian Szymański, który pojawił się na murawie w drugiej połowie.

W drugim spotkaniu fazy grupowej eliminacji reprezentacja prowadzona przez Fernando Santosa zmierzy się z drugim najmocniejszych rywalem w naszej grupie, Albanią. Drużynę tę Polacy powinni kojarzyć bardzo dobrze, bowiem z nią rywalizowali także w eliminacjach mistrzostw świata 2022. W obu meczach z tym rywalem Polacy zdobyli komplet punktów wygrywając u siebie 4:1 oraz na wyjeździe 1:0. Warto jednak pamiętać, że przebieg starcia w Warszawie miał dość osobliwy przebieg, bowiem to Albańczycy długimi fragmentami sprawiali lepsze wrażenie, natomiast Biało-Czerwoni byli do bólu skuteczni pod bramką rywala. Starcie z tym rywalem może więc przynieść nieoczekiwane rozstrzygnięcie, zwłaszcza przy takiej formie polskiej drużyny.