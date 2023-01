Magda Linette Ranking WTA Na które miejsce awansuje Linette po Australian Open 2023 Będzie rekordowy awans!

Magda Linette nie przestaje zadziwiać. Doświadczona Polka po raz pierwszy w karierze zagra w ćwierćfinale Australian Open po zwycięstwie 7:6(3), 6:4 nad Francuzką Caroline Garcią (nr 4), mistrzynią WTA Finals. Linette znakomicie wytrzymywała szybkie tempo gry narzucane przez rywalkę i była dużo solidniejszą zawodniczką. W nagrodę zagra w 1/4 finału Australian Open. Zarobiła już w Melbourne bardzo dużo pieniędzy i punktów, dzięki którym czeka ją rekordowy awans w rankingu WTA.

Magda Linette ranking WTA Na które miejsce awansuje Linette w rankingu WTA po Australian Open

Magda Linette najwyżej w rankingu WTA była na 33. miejscu (w lutym 2020 r.). Do rywalizacji w Australian Open 2023 Polka przystępowała na 45. pozycji. Za awans do ćwierćfinału Linette zarobiła już 430 punktów, a rok temu odpadła w Melbourne w 2. rundzie, więc nie miała dużo do obrony. Już teraz internetowe symulacje pokazują, że tenisistka z Poznania awansuje w rankingu WTA na co najmniej 29. miejsce! W ćwierćfinale Australian Open zagra z Karoliną Pliskovą i może jeszcze bardziej poprawić swoją pozycję.

Na którym miejsce będzie Magda Linette w rankingu WTA po Australian Open 2023

Magda Linette dużo razy dochodziła do 3. rundy Szlemów, ale dopiero w Australian Open przełamała się i doszła do 4. rundy. Poszła za ciosem i jest już w ćwierćfinale! - Chyba musiałam dojrzeć. Teraz jestem spokojniejsza i lepiej kontroluje emocje. To wiele dla mnie znaczy. Tyle czasu zajęło mi to zajęło, a po drodze spotkało mnie wiele trudnych doświadczeń. Teraz czuje, że naprawdę było warto to przeżyć - powiedziała Magda Linette.

💛 Najczystsza i najprawdziwsza na świecie radość @MagdaLinette! Tyle na to pracowałaś i czekałaś, marzenia się spełniają, ciesz się chwilą! Dumny jak stąd do Melbourne i jeszcze dalej! 🫶🏻🥹 pic.twitter.com/pzCObBNAk2— Magda Linette Fanpage (@MagdaLinetteFP) January 23, 2023