Magda Linette: Wygrywam, bo wyrzuciłam z siebie gniew

Zdecydowaną faworytką była bardzo silna fizycznie Caroline Garcia, ale waleczna Magda Linette rozmontowała jej grę, znakomicie serwując. Była dokładna i solidna, a w najważniejszych momentach zaskakiwała Francuzkę fenomenalnymi akcjami. Tenisistka z Poznania wcześniej pół żartem pół serio mówiła, że zawsze była w czyimś cieniu – najpierw Agnieszki Radwańskiej, a potem Igi Świątek. Teraz wychodzi z tego cienia w wielkim stylu.

– Nie chcę powiedzieć, że się tego nie spodziewałam, bo wchodząc na kort, miałam świadomość, jak dobrze tutaj gram. Ale Caroline jest tak niesamowicie mocną przeciwniczką, bardzo twardą, szczególnie na dużej scenie – mówiła Magda Linette.

Polka przyznała, że największy przełom dokonał się u niej w sferze mentalnej. Wcześniej Magda Linette przegrywała dużo ważnych meczów, bo w kluczowych momentach nie radziła sobie ze stresem i emocjami. Teraz imponuje spokojem. – Może dziwnie to zabrzmi z ust 31-latki, ale chyba wreszcie dojrzałam. Kiedy przychodzi trudny moment, już nie dramatyzuję tak jak wcześniej, lepiej kontroluję emocje – dodała Magda i zdradziła, że punktem zwrotnym był jeden z z jej meczów w małym turnieju w meksykańskim Tampico w październiku. – Grałam z jedną dziewczyną i kiedy sprawiała mi dużo problemów, nagle kompletnie zalałam się łzami. Moi trenerzy byli tym bardzo zaskoczeni. Poczułam wtedy, że wyrzuciłam z siebie cały ten gniew. To był ostatni raz, kiedy naprawdę straciłam panowanie nad sobą. Od tego czasu wszystko się zmieniło – wyjawiła Polka.

Magda Linette za awans do ćwierćfinału Australian Open zarobiła już ponad 555 tys. dol. australijskich, czyli ok. 1,66 mln zł. To największa turniejowa premia w karierze 31-latki z Poznania, która do tej pory uzbierała z tenisowych nagród 18,5 mln zł (4,3 mln dol. USD). Linette zaliczy też rekordowy awans w rankingu WTA. Polka przystępowała do rywalizacji w Melbourne na 45. pozycji, a internetowe symulacje pokazują, że wskoczy na pewno na co najmniej 29. miejsce (do tej pory najwyżej była na 33. miejscu, w lutym 2020 r.).