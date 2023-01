Magda Linette wskazała klucz do zwycięstwa. Dzięki temu osiągnęła życiowy sukces, nie miała wątpliwości

Magda Linette radzi sobie nadzwyczaj dobrze w tegorocznym Australian Open. Do tej pory nasza druga najlepsza tenisistka docierała najdalej do 3 rundy w turniejach wielkoszlemowych, a tym razem, gdy już udało się przekroczyć tę granicę, to nie potrafi się zatrzymać! Linette zdaje się w pełni korzystać z tego, że w tej chwili nie ma już żadnej presji i ona tylko „może”, a to rywalki „muszą”. Na konferencji prasowej po meczu poznanianka przyznała, jak bardzo ważne było dla niej pozostać opanowaną przez cały mecz.

Magda Linette komentuje swój sukces

Już wcześniej 30-latka przyznawała, że to właśnie opanowanie nerwów pozwoliło jej na utrzymanie wysokiej jakości gry w dłuższych fragmentach spotkań, co przekładało się na zwycięstwa. Nie inaczej było i tym razem, gdy pokonała finalistkę US Open i Wimbledonu, byłą nr „2” na świecie. – Myślę, że po prostu pozostawałam opanowana. Kiedy było gorzej z moim serwisem, stawała się bardzo agresywna. Mój pierwszy serwis nie zawsze trafiał. Myślę, że poradziłam sobie naprawdę dobrze, nie panikując i napierając, kiedy tylko nadarzała się okazja – powiedziała po meczu Linette.

Polska zawodniczka przyznała też, że bardzo ważne jest jej doświadczenie. Przez lata gry w różnych turniejach zapoznała się już z kortami na Wielkich Szlemach i grała z dużą częścią czołówki światowego tenisa. – Mam już duże doświadczenie na dużych kortach, ponieważ prawie w każdym turnieju wielkoszlemowym kończyłam na dużym korcie w taki czy inny sposób. Grałam już z wieloma wielkimi zawodnikami. To dla mnie nic nowego. Po prostu kolejny mecz. Wiadomo, że teraz to mecz już dalej w drabince, ale wciąż odbieram to podobnie – dodała Magda Linette na konferencji prasowej.