Linette - Wang TV NA ŻYWO? Linette - Wang GDZIE OGLĄDAĆ transmisja? Linette - Wang STREAM ONLINE LIVE. Linette - Wang NA KTÓRYM KANALE DZISIAJ finał Linette - Wang TV NA ŻYWO

Rafael Nadal cierpi straszne katusze. Idol Igi Świątek musiał to wyznać, jest bardzo źle

przykro to czytać

Linette - Wang GDZIE OGLĄDAĆ w TV Linette - Wang finał WTA NA ŻYWO NA KTÓRYM KANALE?

Do zakończenia sezonu tenisowego nie pozostało już wiele tygodni, ale te mogą być obfite w wielkie emocje dla polskich kibiców. Wielu z nich spodziewało się, że podczas azjatyckiego tournee wielkie triumfy czekają na Igę Świątek, która zmagania zacznie niebawem w Tokio. Wcześniej jednak sporą niespodziankę sprawić może Magda Linette. Poznanianka pod początku turnieju w Guangzhou radzi sobie świetnie i odnosiła zwycięstwo za zwycięstwem. Na zawodach w Chinach reprezentanta Polski na razie jest niepokonana i zaprowadziło ją to do szóstego finału WTA w karierze. Jak na razie wygrała dwa z nich i ma szansę na trzeci triumf.

Liczymy na wielki tenisowy poranek! 😍Magda Linette powalczy o swój pierwszy tytuł w tym roku - rywalką w FINALE w Guangzhou będzie Xiyu Wang 🎾📺 Startujemy jutro około 09:00 w CANAL+ SPORT2 i CANAL+ online: https://t.co/b5oaS4zUYF pic.twitter.com/Rfj9zYyos1— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 22, 2023

Linette - Wang STREAM ONLINE LIVE w INTERNECIE. Linette - Wang TRANSMISJA NA ŻYWO

Magda Linette w decydującym starciu zmierzy się z reprezentantką gospodarzy Xiyu Wang. Chinka sklasyfikowana o 61 pozycji niżej w rankingu niż reprezentantkę Polski i to właśnie poznanianka będzie faworytką sobotniej batalii. Ostatni raz Linette w turnieju rangi WTA triumfowała w Hua Hin. Teraz ma szansę na kolejny duży sukces w swojej karierze.

Mecz Magda Linette - Xiyu Wang odbędzie się w sobotę 23 września. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale Canal+Sport 2 oraz w płatnej aplikacji Canal+Online. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 9:00. Relacja z meczy Linette - Wang na żywo w Internecie na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!