Magdalena Fręch odpada z WTA Madryt. Wyjątkowo bolesna porażka, Polka nie była w stanie wygrać!

Mateusz Wysokiński | PAP 20:19

Magdalena Fręch żegna się z WTA Madryt. Mimo że polska tenisistka rozstawiona była ze słabszą rankingowo rywalką, to przegrała. I to ze stanu 5:1 w pierwszym secie. Ciężko wyjaśnić, co stało za przyczyną przegranej Polki, ale niestety, w bardzo słabym stylu opuszcza ona stolicę Hiszpanii.