– Mówiąc szczerze, nie mam konkretnych oczekiwań wobec startu w Australian Open. Po prostu zagram w nim najlepiej, jak tylko będę potrafiła – zapowiedziała. – Będę na pewno walczyć i dam z siebie wszystko, żeby wygrać. Zobaczymy, na ile to wystarczy. Cieszę się i jestem wdzięczna za to, że awansowałam do turnieju głównego. Na razie nie chcę myśleć o pierwszej rundzie, tylko spróbować się zregenerować. A wtedy będę myślała o następnym meczu – podkreśliła Maja Chwalińska, która zagrała ostatnio w kadrze w mikstowych meczach United Cup w Sydney. I bardzo sobie ceni to doświadczenie.