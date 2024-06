Martina Navratilova radzi, jak pokonać Igę Świątek! To sposób na Polkę?

To naprawdę Robert Lewandowski sądzi o Idze Świątek! Padły słowa podsumowania, zero wątpliwości!

Iga Świątek potrzebuje już tylko dwóch zwycięstw, żeby po raz czwarty wygrać Roland Garros. W czwartek o godzinie 15 zagra w półfinale z Coco Gauff, którą pokonała w 10 z 11 z poprzednich spotkań, m.in. niedawno w Rzymie. Teraz też Polka jest zdecydowaną faworytką, ale młoda Amerykanka podkreśla, że stać ją na sprawienie niespodzianki i głęboko w to wierzy.

W jaki sposób Coco Gauff może pokonać Igę Świątek. To pytanie oficjalny serwis Roland Garros zadał Martinie Navratilovej, legendzie tenisa. - Myślę, że Iga jest tak solidną zawodniczką, że wykorzystuje twoje słabości – powiedziała Martina Navratilova. - Jeśli masz słabość, gra przeciwko Idze to pokaże. I tak też jest w przypadku Coco - podkreśla była liderka rankingu WTA.

Martina Navratilova uważa, że ​​Coco Gauff musi w meczu z Igą Świątek poprawić swój forhend. Tylko wtedy będzie miała jakiekolwiek szanse w starciu z Polką, która często w meczach z Amerykanką atakuje właśnie stronę forhendową mistrzyni US Open. - Coco musi w jakiś sposób poprawić forhend. Może nim pokonać wiele osób, ale nie jest on tak solidny, jak powinien być w starciu z najlepszymi rywalkami, aby Coco naprawdę zaczęła dominować. Potrafi dominować, ale jej forhend musi być lepszy - analizuje Navratilova. - Poprawiłbym trochę uchwyt rakiety – nie trzeba go poprawiać za bardzo. Możesz po prostu robić to stopniowo, aby by nadał było to wygodne. Potrzebuje większej strefy uderzenia na forhendzie - dodała.

Martina Navratilova uważa również, że Coco Gauff musi znakomicie serwować, żeby mieć szanse z Igą Świątek. - Nie chcę o tym ciągle gadać, ale ona powinna także zmienić swój serwis w większą broń, o wiele solidniejszą – powiedziała Navratilova. - Ma wzrost, siłę i technikę, a także budowę ciała. Myślę, że musi po prostu sprawić, że będzie to skuteczniejsza broń, aby zdobyć trochę darmowych punktów.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 30 Na której nawierzchni najbardziej lubi grać Iga Świątek? na trawie na mączce na kortach twardych Dalej