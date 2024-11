Maryla Rodowicz nie mogła uwierzyć w to, co widzi. Iga Świątek przyprawiła ją o wielkie emocje, nie zamierzała tego ukrywać

Iga Świątek przyprawiła Marylę Rodowicz o niemałe emocje! Okazuje się, że gwiazda polskiego sportu przyprawiła o wielkie emocje legendę polskiej estrady. To co napisała Rodowicz pokazuje, jak wielką fanką polskiej tenisistki jest piosenkarka.

Okazuje się, że Rodowicz z wielką pasją oglądała mecz Igi Świątek z Barborą Krejcikovą i było to dla niej niemałe wydarzenie. Mimo, że polska tenisistka nie rozpoczęła meczu dobrze, tak ostatecznie udało się jej zwyciężyć, co przysporzyło Rodowicz wielkich emocji.

- Iga Świątek. Tak czekałam na ten mecz Igi, że w sobotę już warowałam przed telewizorem, myśląc, że to niedziela. I w końcu jest, Iga gra swój pierwszy mecz po przerwie, w dodatku z nowym trenerem - powiedziała Rodowicz na swoich mediach społecznościowych.

- Zaczyna niedobrze. I myśl natrętna, a jeżeli przegra?. Iga nie może 'wejść w mecz'. Rozmawiam z telewizorem... Iga koncentracja, koncentracja, nie uderzaj 'na palę', przecież potrafisz i grać crossy i po linii. Pocieszam się, że no trudno, najwyżej przegra. I zaczyna drugiego seta od przegrywania O-3. O matko, co to będzie, co to będzie. I nagle odrodzenie, Iga wraca do gry. Wygrywa 4 gemy z rzędu (...) To jest siła charakteru. Kocham, kocham!! Iga wygrywa mecz. Uff. Czekamy na więcej - stwierdziła Rodowicz na mediach społecznościowych.

Iga Świątek zaczyna walkę w WTA Finals | Super Tenis