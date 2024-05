Obok tych słów o Idze Świątek nie da się przejść obojętnie. To porównanie wywołuje ciarki na plecach. Wystarczyły dwa słowa

Tata Igi Świątek ukrywał to przed córką. Jej reakcja na niespodziankę obiegła cały świat

Już za kilka dni rozpoczną się zmagania na drugim tegorocznym turnieju wielkoszlemowym. Roland Garros od kilku lat dostarcza polskim kibicom mnóstwa emocji, a wszystko za sprawą Igi Świątek. 22-latka stała się królową Paryża i od 2020 roku trzykrotnie zwyciężała ten turniej. Niewiele osób ma wątpliwości, że i w tym sezonie Świątek ruszyła do stolicy Francji, aby zgarnąć cenne trofeum. W czwartek poznała potencjalne rywali w drodze do finału, ale kto by nie stanął na jej drodze i tak nie będzie uchodził za faworyta.

Tenisowi eksperci przekonują, że Świątek na mączce bywa w zasadzie nie do pokonania i trudno wyobrazić sobie inny scenariusz na Roland Garros niż zwycięstwo. W samych superlatywach o Polce wypowiada się legendarny Szwedzki tenisista, Mats Wilander. - W niektóre dni, podczas niektórych meczów widać, że ma pewne ograniczenia, ale to są naprawdę wyjątkowe sytuacje. I jest bardzo niewiele turniejów, w których ma ogromne problemy. I tak samo jest niewiele tenisistek, z którymi ma kłopoty - zaznaczył były tenisista cytowany przez portal Interia.pl

- W niektóre dni, podczas niektórych meczów widać, że ma pewne ograniczenia, ale to są naprawdę wyjątkowe sytuacje. I jest bardzo niewiele turniejów, w których ma ogromne problemy. I tak samo jest niewiele tenisistek, z którymi ma kłopoty - ocenił. Wilander pokusił się również o niezwykłe porównanie, bo zestawił Świątek z Rafaelem Nadalem. A Hiszpan jest przecież wielkim idolem Polki. - Myślę, że Iga jest wielką faworytką tegorocznego turnieju, tak jak to było w przeszłości w przypadku Rafaela Nadala. Hiszpan nie zawodził i wygrał aż 14 razy. W przypadku Igi, jeśli będzie zdrowa, to może zwyciężyć w Rolandzie Garrosie w sumie siedem, osiem razy - przewiduje Wilander.