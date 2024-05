Pokazano, w co będzie ubierała się Iga Świątek. Brutalna fala krytyki. Aż nam skóra ścierpła od tych słów

Pomału zaczyna brakować przymiotników, które opisałby, w jak wysokiej formie jest Iga Świątek w ostatnich tygodniach. Liderka rankingu WTA negatywnie "zaskoczyła" jedynie w Stuttgarcie, a już na turniejach w Madrycie i Rzymie zagrała jak z nut. Dwukrotnie o sile Świątek przekonała się m.in. Aryna Sabelenka, która walczyła z Polką w finałach obu imprez i w obu przypadkach okazywała się gorsza od reprezentantki biało-czerwonych. Dlatego nadzieje przed zbliżającym się Roland Garros są naprawdę duże i Świątek ponownie będzie główną faworytką do triumfu.

Świątek już za kilka dni ruszy po czwarty swój triumf na Roland Garros. Turniej ten wygrywała w latach 2020, 2022 oraz 2023 i wiele wskazuje na to, że puchar może podnieść również i teraz. Na razie jednak w sieci pojawiły się zdjęcia stroju, w jakim ma występować reprezentantka Polski na kortach w Paryżu. Kolorystyka koszulki zachowana jest w barwach flagi Francji i jest czerwono-biało-niebieska. Po ujawnieniu wyglądu stroju, kibice ruszyli z komentarzami.

Okazało się, że zdecydowanej części fanów Świątek, taki zestaw niekoniecznie przypadł do gustu. - Czy dla najlepszej tenisistki nie mogą zrobić czegoś lepszego? Do mnie to nie przemawia. To treningowe stroje Iga ma zdecydowanie lepsze - czytamy w jednym z komentarzy. - Ale chu*** - grzmi inny internauta. - Wygląda jakby matka uprała białą koszulkę z kolorami - zażartowano w kolejnym komentarzu.