Mąż Agnieszki Radwańskiej dosadnie o decyzji Igi Świątek. Rozwiał wszelkie wątpliwości, tak odniósł się do zachowania mistrzyni

Nie od dziś wiadomo, że kalendarz tenisowy jest naładowany wieloma turniejami i zawodniczki oraz zawodnicy niejednokrotnie muszą podejmować decyzje, z których zawodów zrezygnować. Iga Świątek postanowiła nie brać udziału w turnieju Billie Jean King Cup i tym samym nie wzmocni reprezentacji Polski. Jej ostatnim występem było WTA Finals, w którym okazała się najlepszą zawodniczką. Jej brak w kadrze może być odczuwalny.

Aż głowa paruje po zobaczeniu, ile Iga Świątek zarobiła w tym roku! Polka zgromadziła prawdziwą fortunę

Dawid Celt próbował przekonywać Świątek

Kilka tygodni temu nie brakowało zdecydowanych słów pod adresem Świątek i jej decyzji o braku występu na Billie Jean King Cup. Niektórzy mocno krytykowali tenisistkę za podjęcie takich kroków, ale była to suwerenna decyzja Świątek i jej sztabu. O sprawę zapytany został Dawid Celt. - Iga jest najlepszą tenisistką na świecie i wiemy, ile znaczy dla tej drużyny. Nie ma jej jednak z nami, dlatego musimy się skupiać na tych dziewczynach, które będą teraz reprezentowały Polskę. Oczywiście liczę, że w końcu przyjedzie taki czas, że w kalendarzu Igi będzie trochę więcej czasu na reprezentację Polski i będzie ona grać w kadrze – powiedział kapitan reprezentacji w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Policzyliśmy! Iga Świątek długo nie odda prowadzenia w rankingu WTA, przed nią spokojne miesiące

Mąż Agnieszki Radwańskiej o decyzji Świątek

Dodał, że namawiał sztab Świątek i przedstawił wiele propozycji, które miały przekonać tenisistkę do przyjazdu na turniej. - Proszę mi wierzyć, że robiłem wszystko, by przekonać Igę i jej sztab. Proponowałem naprawdę różne rozwiązania. Ostatecznie nie miałem jednak wpływu na decyzję Igi. Wraz ze swoim sztabem podjęła najlepszą możliwą decyzję dla siebie i swojej kariery. Mi nie pozostało nic innego, jak przyjąć to do wiadomości – zdradził Celt, prywatnie mąż Agnieszki Radwańskiej.