Mecz Igi Świątek sprawił, że legendarnej polskiej piosenkarce puściły hamulce. Gwiazda estrady dokonała publicznego rozliczenia

Iga Świątek wróciła do gry po krótkiej przerwie po zwycięstwie w turnieju WTA 250 w Warszawie. Liderka światowego rankingu jest już za oceanem, gdzie rozpoczął się niezwykle prestiżowy cykl US Open Series, w trakcie którego najlepsze tenisistki zmierzą się w Montrealu, Cincinnati i US Open. Do zdobycia jest mnóstwo rankingowych punktów, a Polka broni swojego prowadzenia przed goniącą ją Aryną Sabalenką. W związku z tym każdy mecz ma teraz znaczenie, a otwarcie turnieju w Montrealu zakończyło się sukcesem. Choć w pierwszym secie Świątek miała problemy z Karoliną Pliskovą, w kluczowym momencie pokazała klasę i wygrała po tie-breaku, by zamknąć spotkanie w drugiej partii wygranej 6:2. Teraz raszyniankę czeka rewanż za finał Rolanda Garrosa, bo w III rundzie zmierzy się z inną Czeszką, Karoliną Muchovą. Okazuje się, że mocno kciuki trzyma za Igę m.in. Maryla Rodowicz, która bacznie oglądała mecz najlepszej polskiej tenisistki z Pliskovą.

Maryli Rodowicz puściły hamulce po meczu Świątek

Legendarna polska wokalistka jest wielką fanką tenisa, o czym mówiła w przeszłości m.in. Magda Linette. Teraz boleśnie przekonał się o tym jeden z komentatorów Canal+ Sport, który został ostro skrytykowany przez Rodowicz. "Skończył się mecz Igi Świątek z Czeszką Karoliną Pliskovą.I muszę, no muszę to napisać, do pana komentatora.Sprawdzaj pan ,jak się wymawia nazwiska tenisistek, zwłaszcza czeskich zawodniczek.Pliskova nie czyta się Pliśkova,ś tylko twardo Pliszkova,bo,jak jest ptaszek nad s w czeskim języku czyta się sz nie ś, tak,jak np.Bouzkova nie czyta się Buzkova,jak we francuskim, gdzie ou czyta się u,,tylko w czeskim języku ou czyta się ou ,czyli B-o-u-z-k-o-v-a, Vondrousova .Nie zrobiłam ptaszków, bo nie mam w klawiaturze" - napisała na Facebooku rozgoryczona piosenkarka (pisownia oryginalna). Po chwili oberwało się jeszcze jednej osobie.

"Poza tym współczuję Idze Świątek źle skonstruowanych spódniczek.To musiał projektować facet, bo kobieta by przewidziała, że nie powinno być z przodu,w krótkiej spódniczce zakładek.Ułożenie ich na udzie powoduje przy każdym ruchu nogi podwijanie się materiału.Iga widziała to kątem oka i cały czas musiała poprawiać, współczuję kobiecie.A tył spódniczki powinien być ciut dłuższy, bo wiadomo kobieta ma pupę i tył się skraca" - dodała Rodowicz. Jej wpis spotkał się z aprobatą wielu kibiców, którzy zgodzili się z uwagami 77-latki.