Miesiąc po śmierci byłego partnera Aryna Sabalenka została przyłapana z mężczyzną. Nagrano ich intymne chwile

Aryna Sabalenka nie będzie dobrze wspominać marca tego roku. Na korcie nie była w stanie nawiązać do formy z wygranego Australian Open i szybko odpadła z turniejów w Indian Wells i Miami. Do tego tuż przed drugą z prestiżowych amerykańskich imprez przeżyła osobisty dramat. Wiceliderka rankingu WTA dowiedziała się o nagłej śmierci wieloletniego partnera, Konstantina Kołcowa. Dopiero kilkadziesiąt godzin po tragedii okazało się, że wcześniej się rozstali. Mimo wszystko, tenisistka musiała poradzić sobie ze stratą bliskiej osoby. Postanowiła zagrać w Miami, gdzie zupełnie jej nie poszło (odpadła w 3. rundzie), a następnie miała kilka tygodni przerwy. W tym czasie najwyraźniej skupiła się też na życiu prywatnym, bo w Madrycie - tuż przed rozpoczęciem tamtejszego turnieju WTA 1000 - pojawiła się z nowym mężczyzną!

Aryna Sabalenka puściła lejce. Te słowa o Idze Świątek nie przejdą bez echa, nie gryzła się w język

Aryna Sabalenka przyłapana z nowym partnerem? Intymne chwile tenisistki

Sabalenka broni w Madrycie zeszłorocznego tytułu, a przed rozpoczęciem turnieju była jedną z największych gwiazd ceremonii otwarcia. To właśnie na niej pojawiła się z tajemniczym mężczyzną, co nie umknęło dociekliwym fanom. Zauważyli oni nawet szczegół, który ma świadczyć o bliskiej relacji między nim a Białorusinką. Na nagraniu, które szybko rozeszło się po sieci, widać jak mężczyzna dotyka Sabalenkę w okolicy pośladków, a następnie chwyta za talię i coś jej tłumaczy. Ten intymny dotyk sprawił, że aż roi się od plotek!

Wielka rywalka Igi Świątek rozwodzi się! Dwa lata po ślubie!

Aryna in Madrid and........😏👨 pic.twitter.com/dSV5zckGbe— News Aryna Sabalenka (@Sabanewsss) April 22, 2024

Kim jest Georgios Frangulis. Nowy partner Sabalenki?

To nagranie tylko na jednym z kont w portalu X obejrzano ponad 300 tysięcy razy! Nic dziwnego, że szybko ustalono, kim jest mężczyzna obok Sabalenki. To Georgios Frangulis - biznesmen i kierowca. Jest założycielem i dyrektorem generalnym marki modowej Oakberry, z którą Białorusinka współpracuje od stycznia. To tylko podgrzało wszelkie plotki o możliwym romansie z tenisistką. A wszystko zaledwie miesiąc po śmierci jej byłego partnera, Kołcowa.