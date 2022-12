i Autor: Instagram/Agnieszka Radwańska Agnieszka Radwańska, Iga Świątek

Wygląda to przepysznie!

Na ten moment Agnieszka Radwańska czekała cały rok. Wspaniała chwila wreszcie nadeszła

Jacek Garncarz 17:37

Agnieszka Radwańska od ładnych kilku lat nie gra już zawodowo w tenisa. Jednak to nie przeszkadza jej fanom w śledzeniu każdego kroku idolki. Choć zainteresowanie często rodzi problemy w życiu prywatnym, to są takie chwile, gdy jest zupełnie odwrotnie. Cały rok czekania na wspaniałe prezenty wreszcie się opłacił, co potwierdza zdjęcie Agnieszki Radwańskiej w internecie.