Nagłe zniknięcie pięknej tenisistki. Nowe informacje w sprawie. Prawnik przemówił

Prawnik Camili Giorgi o "zniknięciu" tenisistki

Camila Giorgi w marcu tego roku zagrała ostatni mecz w karierze, gdy w Miami przegrała z Igą Świątek 1:6, 1:6. Wtedy nikt nie spodziewał się, że jedna z największych gwiazd włoskiego tenisa nie wróci już na kort. 32-latka po cichu zakończyła jednak karierę - najpierw jej nazwisko zniknęło z grona aktywnych tenisistek, a gdy zrobiło się o tym głośno, Giorgi kilka dni później potwierdziła tę informację. Niespodziewana decyzja Włoszki wywołała masę plotek. Media zaczęły informować, że zakończyła karierę z powodu fałszywego zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID-19, za co ma ponieść konsekwencje. Pojawiały się także spekulacje, że uciekła z rodziną do Stanów Zjednoczonych z powodu nieprawidłowości finansowych. Dziwna była też cisza w mediach społecznościowych Giorgi, w których zawsze była aktywna. Ta skończyła się dopiero w połowie lipca, a dwa miesiące później prawnik byłej tenisistki publicznie odniósł się do plotek na temat swojej klientki.

- Camila Giorgi jest w Rzymie. W ostatnich miesiącach podróżowała służbowo. Krótko mówiąc, wcale nie uciekła, jak niektórzy sugerowali - powiedział w rozmowie z "Corriere del Veneto" prawnik Edmondo Tomaselli. Najnowsze publikacje Giorgi pochodzą z Dallas i Nowego Jorku, co podgrzało tylko plotki o jej ucieczce do USA. Adwokat Włoszki przekazał jednak, że były to podróże w celach biznesowych.

- Moja klientka spędziła trochę czasu w Stanach Zjednoczonych, potem wróciła do Włoch i również realizuje pewne projekty zawodowe, ale nigdy nie zniknęła. To tylko plotki, nie chęć, by jej nie znaleziono, tylko osobiste zobowiązania. Jej fani zawsze ją śledzili za pośrednictwem jej strony na Instagramie, nigdy nie była nieosiągalna - wyjaśnił, choć między sierpniem ubiegłego roku a lipcem 2024 na jej profilu widnieje pustka. Dopiero w ostatnich tygodniach Giorgi wróciła do regularnej aktywności na Instagramie. Tomaselli podkreśla jednak, że jego klientka jest niewinna. Na początku listopada ma się odbyć rozprawa w związku z fałszywymi szczepieniami w celu uzyskania "zielonego paszportu".

Camila Giorgi - sukcesy

W tej skomplikowanej sprawie pewne jest jedno - Camila Giorgi zakończyła karierę. Status profesjonalny uzyskała już w 2006 r. jako niespełna 15-latka. Przez blisko 18 lat wygrała cztery turnieje rangi WTA, w tym WTA 1000 w Montrealu. Grała w dziesięciu finałach, trzykrotnie w Katowicach, a najwyżej była sklasyfikowana na 26. miejscu w rankingu WTA. W turniejach Wielkiego Szlema jej najlepszym wynikiem był ćwierćfinał Wimbledonu z 2018 roku. Włoszka cieszyła się wielką sympatią kibiców. Widać to nawet po zakończeniu kariery, gdy fani wciąż zachwycają się jej zjawiskową urodą.