Nagranie z Igą Świątek chwyta za serce. Dawno czegoś takiego u niej nie widzieliśmy, masa komentarzy zalała internet

Iga Świątek przeżyła jeden z najbardziej wymagających sezonów w swojej karierze – choć zaczęła go wyśmienicie, to druga połowa roku była dla niej drogą przez mękę. Na koniec sezonu w cyklu WTA Polka nie obroniła tytułu zdobytego przed rokiem na WTA Finals i straciła szansę na zakończenie roku jako jedynka rankingu WTA. Nie był to dla niej koniec zmagań, bowiem Świątek bierze udział razem z reprezentacją Polski w Billie Jean King Cup i właśnie wprowadziła ją do półfinału! Nagranie po decydującym spotkaniu stało się hitem internetu.