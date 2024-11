Billie Jean King Cup PREMIE: Ile zarobiły polskie tenisistki w BJK Cup 2024 Nagrody pieniężne

Wiadomo co Paula Badosa powiedziała do Igi Świątek przy siatce! Wyczytali to z ruchu jej warg, nic się nie ukryło!

Polskie tenisistki walczą w finałach Billie Jean King Cup 2024 w Maladze. Po wyszarpanym w dramatycznych okolicznościach zwycięstwie 2-0 nad Hiszpankami są już w ćwierćfinale, w którym mierzą się z Czeszkami, jedną z najbardziej utytułowanych drużyn w międzynarodowych rozgrywkach kobiet. Nasze tenisistki zgodnie podkreślają, jak wielkim zaszczytem jest dla nich możliwość występowania w reprezentacji Polski. Przy okazji też zarabiają duże pieniądze. Polki po raz trzeci z rzędu walczą w finałach BJK Cup, ale po raz pierwszy w składzie naszej reprezentacji jest Iga Świątek, nasza największa gwiazda.

BJK Cup 2024 PREMIE Nagrody pieniężne: Polki walczą o duże pieniądze

Pula nagród w organizowanych przez ITF w finałach Billie Jean King Cup 2024 w Maladze to aż 9,6 mln dolarów. Zwyciężczynię zgarną 2,4 mln dolarów. Duże pieniądze dostaną też zespoły, które zakwalifikowały się do finałów i odpadły w 1. rundzie. Oczywiście każda kolejna runda to coraz większe premie. Największe tenisowe gwiazdy oczywiście dużo więcej pieniędzy zarabiają w cyklu WTA, ale w BJK Cup też można powalczyć o spore nagrody pieniężne. Poniżej podział premii w finałach Billie Jean King Cup w Maladze. Kwoty oczywiście do podziału na drużyny.

Billie Jean King Cup 2024 PREMIE Ile zarobiły polskie tenisistki?

Zwyciężczynie - 2 400 000 dolarów

Finalistki - 1 4000 000 dolarów

Półfinał - 960 000 dolarów

Ćwierćfinał - 520 000 dolarów

Pierwsza runda - 450 000 dolarów

