Najpiękniejsza tenisistka świata chwyciła za kielich i wydudliła zawartość na raz. Po chwili mocno tego pożałowała

Eugenie Bouchard nawet nie jest już tenisistką - w zeszłym roku postanowiła przerzucić się na bardzo popularny za Oceanem pickleball. To nie zmienia jednak faktu, że wielu kibiców już zawsze będzie kojarzyć ją z tenisem. Nic dziwnego, skoro w szczytowym momencie kariery była na 5. miejscu w rankingu WTA, a na koncie ma finał Wimbledonu i półfinały Australian Open oraz Roland Garros w jednym roku kalendarzowym. W 2014 r. 20-letnia Kanadyjka podbiła cały świat, a dziesięć lat później wciąż cieszy się wielką popularnością. Bouchard szybko przekuła sukcesy z kortów na działalność poza nimi. Dzięki zjawiskowej urodzie podpisała lukratywne kontrakty i została modelką, a także influencerką. Jej zasięgi w internecie są większe niż najlepszych obecnie tenisistek - Igi Świątek i Aryny Sabalenki. Mimo że tenisowymi sukcesami nie może się z nimi równać, fani chętnie śledzą jej kroki. A ostatnio mogli zobaczyć, jak Bouchard szalała na weselu innej kanadyjskiej tenisistki.

Genie Bouchard wydudliła kielich na raz. Szybko pożałowała

Ostatnie dni 30-latka spędziła we Włoszech, gdzie jej przyjaciółka - Carol Zhao - brała ślub. Wśród gości nie brakowało gwiazd tenisa zza Oceanu, ale to Bouchard skradła show. Fani na całym świecie mogli poczuć klimat hucznego wesela w jej mediach społecznościowych, a sama Kanadyjka bawiła się na całego. W pewnym momencie postanowiła nawet nagrać, jak wypija zawartość kielicha na raz! Piękna tenisistka zachęciła do tego swoich kompanów ze stolika, ale to jej reakcja skradła nagranie. Od razu po wypiciu niemiłosiernie się skrzywiła i sięgnęła po napój w drugim kieliszku. Wtedy wydarzyła się tragedia...

Bouchard tak łapczywie chciała zapić posmak trunku z kielicha, że oblała się zawartością drugiego kieliszka! Wszystko wydarzyło się w mgnieniu oka, ale nie zepsuło jej świetnego weselnego nastroju. "Stolik numer 5 jest najfajniejszy" - podpisała nagranie, które przecież sama udostępniła publicznie. Zalany strój nie był dla niej żadną przeszkodą, bo już chwilę później postanowiła się przebrać w coś luźniejszego, dzięki czemu mogła szaleć na parkiecie. Fani zwrócili uwagę na to, jak zaangażowała się w zabawę, co dało się zauważyć po jej bardzo spoconej sylwetce. Ten wieczór z pewnością będzie wspominać bardzo dobrze pomimo wpadki przy stole!