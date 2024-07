Najpiękniejsza tenisistka świata wyszła na kort w samych majtkach! Internet zapłonął, wielkie poruszenie

Genie Bouchard wyszła na kort w samych majtkach

Kibice tenisa skupiają się od kilku dni przede wszystkim na Paryżu, gdzie największe gwiazdy tej dyscypliny rywalizują o medale na igrzyskach olimpijskich. Walka w stolicy Francji nabiera tempa z dnia na dzień, jednak zupełnie inne powody kierowały Eugenie Bouchard. Jedna z najpopularniejszych tenisistek świata spędziła kilka ostatnich dni we Francji, ale nie w Paryżu, a w luksusowym kurorcie w Saint-Tropez. Dla zagorzałych fanów tenisa to żadna niespodzianka - była 5. zawodniczka rankingu WTA (w 2014 r.) od pewnego czasu przerzuciła się na pickleball i nie występuje już na zawodowych kortach. Nie zmienia to jednak faktu, że spore grono fanów wciąż traktuje ją jak tenisistkę. Popularność Bouchard wykracza znacznie poza korty i widać to na każdym kroku w jej mediach społecznościowych. A w tych nie brakuje naprawdę odważnych publikacji, co potrafi wywołać wielkie poruszenie.

30-letnia Kanadyjka uchodząca od lat za "najpiękniejszą tenisistkę świata" cieszy się w internecie sympatią większą niż największe obecnie gwiazdy. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 2,3 miliona użytkowników - przy "tylko" 1,9 mln Aryny Sabalenki i 1,7 mln Igi Świątek. Spory wpływ ma na to zjawiskowa uroda Bouchard, dzięki której od lat spełniała się także w roli modelki. Kanadyjska piękność zupełnie nie wstydzi się pokazywać ciała i udowodniła to w Saint-Tropez. Jednego dnia postanowiła pójść na tenisowy kort w samych majtkach!

"Tenis w Saint-Tropez" - skomentowała odważne zdjęcia w swoim stylu Bouchard, zwracając uwagę na tamtejszy klimat. Fani byli wyraźnie podzieleni. "Onlyfans nadchodzi" - brzmi jeden z najpopularniejszych komentarzy, sugerujący zbliżającą się działalność tenisowej gwiazdy na popularnej platformie dla dorosłych. "Dość nietypowy tenisowy strój... Gdzie chowasz dodatkowe piłki przy serwisie?" - żartowali bardziej wyrozumiali internauci. Zdjęcia Kanadyjki błyskawicznie zebrały kilkadziesiąt tysięcy polubień i ponad tysiąc komentarzy. Więcej pikantnych ujęć Eugenie Bouchard znajdziesz w powyższej galerii.