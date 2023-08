Najseksowniejsza tenisistka świata pokazała głęboki dekolt i nogi aż do kosmosu. 31-latka podgrzała atmosferę, gorące zdjęcie

Hurkacz - Huesler RELACJA NA ŻYWO. US Open Hubert Hurkacz - Huesler WYNIK LIVE ONLINE Hurkacz 1. runda US Open na żywo w Internecie dzisiaj

W poniedziałek oficjalnie ruszył turniej US Open, a Iga Świątek błyskawicznie wygrała spotkanie pierwszej rundy z Rebeccą Peterson (6:0, 6:1). Tradycyjnie wielkoszlemowy turniej przyciągnął do Nowego Jorku wiele osobistości, m.in. Baracka i Michelle Obamę czy Mike'a Tysona, ale prawdziwą furorę zrobiła Rachel Stuhlmann. 31-latka jest byłą tenisistką i po zakończeniu kariery znakomicie odnalazła się w nowej roli. Obecnie uznawana jest za najważniejszą tenisową influencerkę na świecie, a do tego cieszy się ogromnym zainteresowaniem fanów. Wielu z nich zachwyca się urodą Amerykanki, o której w dalszym ciągu mówi się, że jest "najseksowniejszą tenisistką świata".

Seksowna była tenisistka Rachel Stuhlmann pokazała dekolt i arcydługie nogi

Po ostatniej publikacji Stuhlmann trudno się temu dziwić. Już pierwszego dnia US Open 31-letnia tenisowa celebrytka skradła show. Amerykanka błyszczała w Nowym Jorku turkusową sukienką z głębokim dekoltem i odsłoniętym brzuchem. Kreacja ta miała też wcięcie na nogach, eksponujące jej długie wysportowane kończyny i była pokryta cekinami. Z pewnością Stuhlmann przyciągnęła wiele spojrzeń, a przed nią naprawdę wyjątkowy okres. "Nowy Jork podczas US Open, dla tego żyję! Wydarzenie za wydarzeniem, imprezy, kolacje, spotkania - to jest 2-tygodniowa impreza non stop" - ogłosiła influencerka.

Była tenisistka po zakończeniu kariery spróbowała sił w dziennikarstwie i zyskała popularność za sprawą sportowego bloga. Do tego jest specjalistką w żywieniu i fitnessie, co pozwoliło jej współpracować z dużymi markami i zyskać jeszcze większą popularność. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 300 tysięcy użytkowników, którzy raz po raz mogą zobaczyć, że Stuhlmann w dalszym ciągu interesuje się dyscypliną, którą kiedyś uprawiała. Poniżej zobaczysz opisywane zdjęcie, a także więcej gorących fotografii 31-letniej Rachel Stuhlmann: