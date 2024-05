Prawdziwy łomot w Krakowie! Górnik Zabrze został rozgromiony, grad goli

Po wiadomości od córki Kamila Grosickiego łzy same napływają do oczu. Piłkarz nie ukrywał wzruszenia. Poruszający przekaz

Dla obydwu zespołów był to niezwykle ważny mecz. Cracovia walczy o utrzymanie, a Górnik o miejsce na podium. Od początku widać jednak było, że zdecydowanie bardziej zdeterminowani byli gospodarze. Zabrzanie, którzy przyjechali do Krakowa z serią czterech kolejnych zwycięstw, nie radzili sobie z bojowo nastawionymi krakowianami. Przegrywali niemal wszystkie pojedynki, nie byli w stanie dłużej utrzymać się przy piłce.

W 4. minucie Cracovia wywalczyła rzut rożny, Michał Rakoczy posłał precyzyjną centrę, a Patryk Makuch strzałem głową skierował piłkę do bramki. Chwilę później napastnik "Pasów" mógł podwyższyć prowadzenie, lecz trafił w słupek. Potem dobrych okazji nie wykorzystali David Kristjan Olafsson i Otar Kakabadze. Ich strzały były minimalne niecelne. Gospodarzom udało się jednak zejść na przerwę przy 2-bramkowym prowadzeniu. W 43. minucie Rakoczy znowu świetnie dośrodkował z kornera, ale tym razem piłkę do bramki skierował stoper Górnika Rafał Janicki.

⚽ @MKSCracoviaSSA drugi raz w tym roku wygrała różnicą co najmniej 5 goli!#CRAGÓR 5:0 pic.twitter.com/Fa239nlUBU— PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) May 3, 2024

Sensacja w Krakowie! Górnik Zabrze bez szans! Znakomity mecz "Pasów"

W przerwie trener Jan Urban dokonał dwóch zmian, ale nie wpłynęło to na poprawę gry gości. W 53. minucie Soichiro Kozuki zbyt lekko wybijał piłkę. Dopadł do niej Otar Kakabadze i strzałem w krótki róg zaskoczył Daniela Bielicę. Rzuty rożne wykonywane przez Rakoczego były dla Górnika zabójcze. W 68. minucie kapitan "Pasów" zaliczył w tym meczu trzecią asystę. Tym razem przy trafieniu Kamila Glika. Końcówkę meczu goście grali w "10", gdyż Lawrence Ennali w odstępie dwóch minut otrzymał dwie żółte kartki. Cracovia szybko to wykorzystała i po akcji dwóch rezerwowych – Filipa Rózgi i Janiego Atanasova – zdobyła piątą bramkę. W 85. minucie na boisku pojawił się Paweł Jaroszyński, dla którego był to setny występ w meczu ekstraklasy. Piłkarze Cracovii tym zwycięstwem znacznie poprawili swoją sytuację w walce o utrzymanie i sprawili prezent trenerowi Dawidowi Kroczkowi, który obchodził w piątek 35. urodziny.