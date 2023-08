Najseksowniejsza tenisistka świata przyjechała do Polski! Mężczyźni na widok 24-latki wstrzymują oddech, spójrzcie sami

Polscy kibice tenisa nie mogą narzekać na nudę. Pod koniec lipca w Warszawie odbył się turniej rangi WTA 250, w którym najlepsza okazała się Iga Świątek. Polacy mieli niebywałą okazję, by podziwiać na żywo najlepszą obecnie tenisistkę świata. Nie minęły nawet dwa tygodnie, a w Polsce ponownie odbywa się interesujący turniej z cyklu WTA. W podwarszawskich Kozerkach odbywa się impreza Polish Open o randze WTA 125. Wśród zawodniczek w głównej drabince nie brakuje Polek - Mai Chwalińskiej, Katarzyny Kawy i Martyny Kubki. Swoją szansę otrzymała też Weronika Ewald, ale ta 17-latka jako jedyna z Biało-Czerwonych odpadła w pierwszej rundzie. Pozostałe trzy awansowały do 1/8 finału i w tej fazie Kawa wpadła na Kubkę, co oznacza, że na pewno jedna z nich awansuje do ćwierćfinału. Jednak występy Polek zwłaszcza wśród męskiej części publiczności może przyćmić Anastasia Detiuc, która zniewala swoją urodą.

Najseksowniejsza tenisistka świata w Polsce

24-latka reprezentuje Czechy od 2018 roku, ale ma mołdawskie pochodzenie. Detiuc nie jest jeszcze znana szerszej publiczności, bo specjalizuje się w grze deblowej, w której ma już na koncie kilka znaczących wyników w turniejach niższej rangi. Pod koniec lipca grała nawet w finale debla turnieju WTA 250 w Lozannie. Tydzień po tym wielkim sukcesie przyjechała do Polski i gra w Kozerkach, gdzie czeka ją ćwierćfinałowy mecz z... Polką. Detiuc w parze z rodaczką Anną Siskovą zmierzy się w środę z Martyną Kubką i Niginą Abduraimovą. Wielu kibiców może w trakcie meczu skierować sympatię w stronę Czeszek!

24-letnia deblistka nie jest wielką gwiazdą, ale na Instagramie śledzi ją blisko 15 tysięcy użytkowników. Trudno się temu dziwić, gdyż uroda Detiuc po prostu powala. Sama tenisistka chętnie dzieli się prywatnymi zdjęciami z fanami, a te robią wrażenie. Widać na nich jej perfekcyjną, wysportowaną sylwetkę. Zresztą sami zobaczcie w poniższej galerii, dlaczego czeska deblistka może być uznawana za najseksowniejszą tenisistkę świata.