i Autor: Paweł Jaskółka/Super Express Jerzy Janowicz

Dumny tata nagrał wideo

Nie do wiary, co wyczynia 5-letni syn Jerzego Janowicza. To dziecko ma siłę jak drwal!

Jacek Garncarz 17:24 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Jerzy Janowicz i Marta Domachowska od 5 lat cieszą się urokami rodzicielstwa. Ich synek rośnie jak na drożdżach, a tenisowa para z dumą obserwuje postępy, jakich dokonuje mały bohater swoich rodziców. Choć w przeszłości Janowicz zarzekał się, że nie będzie zmuszał potomka do tenisa, to wygląda na to, że dziecko samo z siebie wzięło się za robotę i to z niesamowitym efektem!