Nieprawdopodobne doniesienia w sprawie rywalki Świątek. Aż ciężko uwierzyć w tą historię, te doniesienia mrożą krew w żyłach

Jelena Rybakina ogłosiła to tuż przed meczem w Rzymie i wywołała wielki szok. Rywalka Igi Świątek zaskoczyła wszystkich

"Telefony wyłączone, nawet WTA nie może jej znaleźć. Wśród hipotez pojawia się spór z organami podatkowymi" – informują w pierwszych słowach artykułu dziennikarze "La Gazetta dello Sport", którzy zastanawiają się nad aktualnymi losami Camili Giorgi. A to wszystko w trakcie największej tenisowej imprezy we Włoszech. W Rzymie w środę wystartowały "tysięczniki" pań i panów na kortach Foro Italico. Trwa poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego Giorgi, tenisistka mająca tylu fanów (i adoratorów!) na całym świecie, zniknęła nagle. Ni stąd ni zowąd we wtorek została zarejestrowana na liście zawodniczek, które zakończyły karierę.

Wiele hipotez

Powstają już różne scenariusze na temat nagłego przejścia na tenisową emeryturę w wykonaniu Giorgi. Wykluczono w nich jednak obawy o przyłapaniu na dopingu. Nie stwierdzono u Giorgi żadnych nieodbytych kontroli antydopingowych. W celu takich testów zawodniczki muszą być w stałym kontakcie z WTA. Nigdy nie było z tym problemu. Ale teraz Giorgi przepadła. Nie można jej wyśledzić za pomocą telefonu, niedawno zmieniła numer, który nie został nikomu udostępniony. Jej mediami społecznościowymi i PR zajmował się brat Amadeus, ale po nim również ślad zaginął. Zresztą po matce Claudii, znanej we Italii artystce i stylistce, również.

"Camila Giorgi i jej rodzina rozpłynęli się w powietrzu" – pisze "La Gazetta". Gdy WTA otrzymała informację od Międzynarodowej Agencji Uczciwości w Tenisie (której to przedstawiciele wpisali Giorgi na listę tenisistek emerytowanych) o końcu kariery tenisistki, to natychmiast próbowała się z nią skontaktować. Nawet kapitan reprezentacji Włoch Tathiana Garbin przyznała, że nie miała z nią kontaktu od dawna.

Istnieje też teoria, że zniknięcie 32-latki to efekt aktu oskarżenia przez prokuraturę w Vicenzy, który ma dotyczyć stosowania przez nią fałszywych szczepionek przeciwko COVID-19. Kolejna trop ma prowadzić przez Urząd Skarbowy, z którym miała wejść w poważny spór prawny (mimo że na korcie zarobiła 6 mln dolarów). Dziennikarze podkreślają, że to tylko hipotezy, jednocześnie zaznaczając, że ostatni raz Giorgi dzieliła się czymś z fanami na Instagramie aż 7 tygodni temu. W dzisiejszych czasach dla takiej zawodniczki jak Giorgi to wieczność. W Miami rozegrała ostatni mecz. 23 marca przegrała z Igą Świątek 1:6, 1:6...