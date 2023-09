Niewiarygodne, co zrobiła Iga Świątek. Nagle pojawiła się przed obiektywem. Nikt nie mógł się tego spodziewać!

Novak Djoković opadł z sił, ale wygrał US Open! Finał Miedwiediew - Djoković WYNIK RELACJA NA ŻYWO

Iga Świątek po występach w Nowym Jorku, gdzie odpadła w IV rundzie wielkoszlemowego US Open postanowiła wrócić do Polski. Jeszcze do niedawna wydawało się, że zaraz wyleci z kraju nad Wisłą i znów wyląduje w Ameryce Północnej. Świątek miała bowiem zagrać na turnieju w Guadalajarze, ale w środę stało się jasne, że tenisistka ten start odpuści, o czym poinformowała w mediach społecznościowych.

- Cześć! Niestety muszę się wycofać z turnieju w Guadalajarze z powodu napiętego kalendarza i jego zmian. Muszę słuchać swojego ciała i jako, że sezon jest bardzo intensywny, naszym priorytetem jako zespołu jest zagrać do końca w dobrym zdrowiu i planować moje starty mądrze, żeby nie ryzykować kontuzją - można przeczytać na Instagramie.

Iga Świątek nie zagra w Guadalajarze! Podjęła trudną decyzję, długa przerwa w grze!

Świątek rzecz jasna nie odpuszcza treningów i ćwiczy na kortach Legii Warszawa. "Przy okazji" sprawiła niespodziankę... młodej parze. W sieci pojawiły się zdjęcia z sesji ślubnej, na której niespodziewanym gościem została właśnie Świątek. - Sesja na korcie, której finał spowodował szybsze bicie serca i zapewnił wspomnienia do końca życia... Gdyby ktoś nam powiedział, że spotkamy Igę i do tego będziemy mogli zrobić z nią zdjęcie, to byśmy nie uwierzyli... - napisał fotograf Piotr Palak na Instagramie. Nieliczni będą mogli opowiadać o tak wyjątkowej sesji.