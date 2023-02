i Autor: Noushad Thekkayil/PAP; Aaron Favila/AP; Dita Alangkara/AP Świątek, Linette, Hurkacz

Niezwykła chwila dla polskich kibiców tenisa. Tak dobrze nie było nigdy, bezprecedensowy moment

Jacek Ogiński 7:36

Iga Świątek wspięła się w 2022 roku na szczyt rankingu WTA i póki co nie zamierza go opuszczać. To jednak niejedyna postać z Polski, odnosząca sukces w tenisie. Na 11. miejscu w rankingu ATP wciąż znajduje się Hubert Hurkacz, a niedawny półfinał Australian Open dał Magdzie Linette awans niemal do pierwszej dwudziestki najlepszych zawodniczek świata. Dobre wyniki sprawiły, że jesteśmy świadkami bezprecedensowej sytuacji.