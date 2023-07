Obrzydliwe, co przytrafiło się Idze Świątek. Okropność nadeszła z niespodziewanej strony, ekspert w końcu nie wytrzymał

Iga Świątek musiała to zrobić. Zabrała głos po finale Wimbledonu, co za słowa liderki rankingu WTA

Iga Świątek otwarcie przyznawała, że nawierzchnia trawiasta nigdy nie należała do jej ulubionych, co widać było po wynikach na turniejach na trawie. Również ubiegłoroczny Wimbledon był dla reprezentantki Polski bardzo nieudany i szybko pożegnała się z marzeniami o sukcesie. Teraz sytuacja uległa poprawie i Świątek na trawie spisywała się lepiej, co dawało nadzieje na zdecydowanie lepszy wynik na Wimbledonie.

Okrutny hejt na Świątek. Ekspert broni mistrzyni

I Świątek faktycznie zaszła na londyńskim turnieju dalej. W pewnym momencie wydawało się nawet, że Polka będzie w stanie ponownie zachwycić kibiców i wygrać zawody. W ćwierćfinale przydarzył się jej jednak gorszy mecz. W rywalizacji z Eliną Switoliną popełniała zbyt dużo błędów i reprezentantka Ukrainy okazała się ostatecznie lepsza od liderki rankingu WTA.

Niespodziewanie na Świątek wylał się hejt za porażkę i "przedwczesne" zakończenie gry na Wimbledonie. W obronie tenisistki stanęła już m.in. Justyna Kowalczyk, a teraz przeciwko krytyce opowiedział się były trener m.in. Andżeliki Kerber, Paweł Ostrowski. Szkoleniowiec w rozmowie z "Faktem" odniósł się do porażki Ons Jabeur w finale Wimbledonie. - Spójrzmy na liczby. Jabeur ma w wielkoszlemowych finałach bilans 0:3, a niby słaba psychicznie Iga ma 4:0. Liczby nie kłamią. Tym bardziej doceńmy jej osiągnięcia i dajmy teamowi Świątek spokojnie pracować - ocenił Ostrowski.